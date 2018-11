Il punk rock di Toffolo infiamma il Khorakhané

GROSSETO – Una serata di musica e graphic novel, quella in programma domani, sabato 1 dicembre al Circolo Khorakhané a partire dalle 22. Ospite d’eccezione Davide Toffolo, cantante e chitarrista italiano del gruppo punk rock Tre allegri ragazzi morti, noto anche come autore di fumetti che porta al Khorakhané “Il cammino della cumbia”, il nuovo graphic novel sulla musica migrante del Sudamerica, in una serata organizzata da Festival Resistente, Khorakhané e Tudemun Concerti.

Una vera e propria festa per “Il cammino della Cumbia” che esce a 5 anni da “Graphic Novel is Dead”. Pubblicato dalla casa editrice Oblomov Edizioni/La Nave di Teseo Edizioni in 216 pagine a colori.

“Il cammino della cumbia”, paragonabile ai lavori di auto fiction come “Pasolini”, “Il Re bianco” e “Graphic novel is dead”, è un documentario sulla musica migrante nata in Colombia e costruito su un viaggio lungo 8.500 chilometri che l’autore ha realizzato fra gennaio e febbraio del 2018. Una ricognizione che parte da Buenos Aires e arriva a Cartagena, in Colombia, dove la Cumbia è nata. Più di 100 musicisti incontrati, avventure, cultura e storia di un’America popolare e tenuta assieme da un ballo.

Ad accompagnare la presentazione, un dj set sostenuto dall’autore, per raccontare il contenuto musicale del lavoro. Affiancato da Nahuel Martinez, in arte Paquiano, l’autore pordenonese porta gli spettatori in un giro del Sudamerica musicale per riscoprire la selva interiore di ognuno di noi.

Ingresso 5 euro con tessera Arci. Possibilità di tesserarsi la sera stessa al Circolo.