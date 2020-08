Il programma di Festambiente di giovedì 20 agosto

RISPESCIA – Ecco tutti gli appuntamenti di oggi a Festambiente. Tutto il programma della seconda giornata di festival.

Padiglione economia circolare | “Orto in cassetta e viaggio con Bia e l’isola dei tesori attraverso la realtà aumentata”, con Novamont

Laboratorio di manualità creativa e percorso attraverso la realtà aumentata.

ore 18.00 | Età 6-11 anni

Massimo 7 ragazzi

________________________________________________________________________________

Padiglione economia circolare | “Bia e il giro del micromondo in 12 giorni”, con Novamont

Un grande gioco da tavolo interattivo e il suolo sotto i nostri piedi attraverso la realtà aumentata.

ore 18.00 – 19.00 – 20.00 – 21.00 – 22.00 | Età 6-11 anni

Massimo 7 ragazzi

________________________________________________________________________________

Città dei bambini – Laboratorio delle idee | “Orto a Porter”, con Rachelli

Il tuo orto portatile in 4 semplici mosse. Un piccolo contenitore, del terriccio ed un seme e…voilà ecco il nostro piccolo terreno di coltura! Questo piccolo orto potrà essere trasportato ovunque e si potrà travasare la piantina in giardino una volta cresciuta!

ore 21.00 | Età 6-11 anni

Massimo 7 ragazzi

________________________________________________________________________________

Città dei bambini – Laboratorio delle idee | Ad ogni albero la sua foglia con Oleificio Zucchi

L’ulivo è uno dei simboli più prominenti del clima mediterraneo, così ostico per i più. Ma quali sono le caratteristiche che gli hanno consentito di resistere? Cosa lo differenzia dalle altre piante? Insieme scopriremo quali sono queste differenze e cercheremo di evidenziarle con cere e colori.

ore 18.00 | Età 6-11 anni

Massimo 7 ragazzi

________________________________________________________________________________

Città dei bambini – Chioschetto dei sensi | “Il fantastico mondo delle api”, con Rigoni di Asiago

Le api sono fondamentali non solo per il mantenimento degli ecosistemi ma all’interno delle loro colonie si adoperano per realizzare uno degli alimenti più nutrienti presenti in natura, il miele. Insieme scopriremo come potremo costruire alveari artificiali!

ore 18.00 | Età 6-11 anni

Massimo 7 ragazzi

________________________________________________________________________________

Stand Comune di Castiglione della Pescaia | “Dipingo la mia vacanza”, a cura di Sala Espositiva Arte Sacra Buriano e Comune di Castiglione della Pescaia

Un divertente pomeriggio da passare ad imparare a disegnare insieme. Le tecniche artistiche del passato e del presente combinate e spiegate in modo semplice per riuscire insieme a raccontare e colorare la nostra fantastica vacanza!

ore 18.30 | Età 6-11 anni

Massimo 7 ragazzi

________________________________________________________________________________

Città dei bambini – Chioschetto dei sensi | “Conosciamo la piramide alimentare”, con Alce Nero

Quante volte dobbiamo mangiare la carne? E i cereali? Insieme ricostruiremo la piramide alimentare in formato gigante!

ore 19.00 | Età 6-11 anni

Massimo 7 persone

________________________________________________________________________________

Città dei bambini – Laboratorio delle idee | “Ad ognuno il suo compost”, con Futura S.p.A.

Bucce di banana, torsoli delle mele, resti di pane e verdura avanzata: con il compostaggio è possibile dare nuova vita a ciò che riteniamo ormai un rifiuto delle nostre tavole. Insieme realizzeremo una compostiera in miniatura personale e inizieremo la sua attivazione.

ore 19.00 | Età 6-11 anni

Massimo 7 ragazzi

________________________________________________________________________________

Città dei bambini – Raccontaparchi | “Racconta RomaNatura”, con Federparchi

Quali sono le leggende più famose del Sistema per la Gestione del Sistema delle Aree Naturali Protette nel Comune di Roma, RomaNatura?Venite a sentirle nella Città dei bambini!

ore 21.30 | Età 6-11 anni

Massimo 7 ragazzi

________________________________________________________________________________

L’ANGOLO DEI PICCOLI

DIPINGIAMO CON LA NATURA, LABORATORI DI ARTE E NATURA PER (RI)SCOPRIRE L’ARTISTA CHE È IN NOI!

Ore 18.00 | Magie e colori naturali | AVVERTENZA – laboratorio non adatto a bambini celiaci

Dopo una lettura speciale, scopriremo che con un po’ di magia e qualche spezia e scarto di verdura colorata, sarà possibile creare colori sgargianti davvero unici.

Ore 19.00 | Costruiamo pennelli con elementi naturali

Qualche legnetto, un po’ di spago, fantasia, elementi naturali: ciò che serve per poter creare pennelli per veri pittori! E poi…Tutti all’opera!

Ore 20.00 | Pittura e timbri con scarti di verdure

Educhiamo i bambini alla bellezza e allo stupore, in questo modo da grandi saranno degli adulti sognatori! Dagli scarti di verdure potranno nascere degli insoliti e simpatici timbri! E allora, proviamoci insieme!

Ore 21.15 | RaccontaStorie nel tipì: I colori delle emozioni di Anna Llenas

Ogni sera, per chi vorrà rimanere, ci daremo la buona notte alle 21,15 leggendo storie illuminati dalla luce del nostro tipì. Ci sentiremo una vera tribù anche se per pochi minuti! Insieme leggeremo il fantastico libro ” I colori delle emozioni” di Anna Llenas

Ore 21.45 | RaccontaStorie nel tipì: I colori delle emozioni di Anna Llenas

Ogni sera, per chi vorrà rimanere, ci daremo la buona notte alle 21,15 leggendo storie illuminati dalla luce del nostro tipì. Ci sentiremo una vera tribù anche se per pochi minuti! Insieme leggeremo il fantastico libro ” I colori delle emozioni” di Anna Llenas

______________________________________________________________________________

FESTAMBIENTE SPORT

CALCETTO

con la squadra Atletico MAREMMA

Prove di calcetto con gli esperti dell’Atletico Maremma!

ore 18.00 | Dimostrazione della squadra Atletico Maremma

Non è richiesta prenotazione

ore 18.40 – 19.45 | Giochiamo a Calcetto!

Massimo 6 ragazzi

______________________________________________________________________________

MINIGOLF

Dalla Tappa del Topo, il Vulcano e il Torpedo, un gioco da sperimentare con le sue sette buche.

Il campo da Minigolf è realizzato dal Consorzio Ecopneus con pneumatici riciclati.

ore 18.00 – 18.35- 19.10 – 19.45- 21.00 – 21.35 – 22.10

________________________________________________________________________________

PISCINA ACQUAVIVA UISP

con ass. Terramare ed ass. Tartasub Maremma

Tutti i giorni la piscina UISP ospiterà diverse associazioni, come Terramare e TartaSub Maremma, che effettueranno mini lezioni di nuoto, kayak, Stand Up Paddle e subacquea. Chi intenderà partecipare oltre alla prenotazione dovrà essere dotato di costume da bagno e di un asciugamano.

ore 18.00 – 18.45 – 19.30 | Subacquea con ass. TartaSub Maremma

2 partecipanti a turno

________________________________________________________________________________

MOUNTAIN BIKE

con l’ass. MaremmaME

Tutti i giorni l’Area MTB UISP assieme all’associazione MaremmaME allestirà un parco bici all’interno della Festa dove sarà possibile osservare da vicino e provare alcune Mountain Bike di ultima generazione sia in versione tradizionale muscolare che con pedalata assistita.

Sempre su prenotazione sarà possibile effettuare dei mini tour guidati all’interno della ZPM Poggio Rispescia e dei laboratori didattici di base relativi a conduzione sicura in Mountain bike.

ore 18.15 – 19.00 – 19.45 | età minima 12 anni

________________________________________________________________________________

BICICLETTA

con FIAB

La nuova fiaba della bicicletta della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (FIAB) torna a FestAmbiente con laboratori di educazione all’uso della bicicletta ed un circuito didattico, che riproduce un ambiente urbano, dove i bambini potranno divertirsi pedalando in sicurezza.

ore 19.50 – 20.30 – 21.10

Massimo 5 ragazzi per turno

________________________________________________________________________________

ROLLER-BLADE

in collaborazione con Sci Club Lo Scoiattolo di Grosseto

Siete pronti a sfrecciare con i Roller-blade insieme agli esperti dello Sci Club Lo scoiattolo Grosseto? Ci ritroveremo nella Città dei Bambini nello stand UISP, e ogni partecipante dovrà OBBLIGATORIAMENTE essere provvisto di roller-blade e protezioni (casco, gomitiere e ginocchiere)

ore 18.00 – 18.45 – 19.30

7 ragazzi a turno

________________________________________________________________________________

ESCURSIONE NOTTURNA

con le guide ambientali escursionistiche dell’ass. Terramare

Sarà una passeggiata nel buio, alla ricerca dei suoni e profumi della notte. Percorso facile vicino a Festambiente in località Vallemaggiore. Lunghezza percorso 2 km circa. Dislivello 0. Termine dell’escursione ore 22.30 circa.

Avvertenza: Necessaria luce frontale e scarpe da trekking.

ore 21.00

Massimo 15 partecipanti

________________________________________________________________________________

SCIENZAMBIENTE

ROBOCUP, ROBOT CALCIATORI E LA ROBOTICA DELLA DIDATTICA

a cura del Polo tecnologico Manetti-Porciatti

Laboratorio di robotica con Robocup, i robot calciatori, e bracci robotici. La squadra, già campione del mondo nel 2014 in Brasile, ha guadagnato il titolo di vice-campione d’Italia nel 2017 ai campionati italiani di robotica educativa per la categoria robot calciatori.

ore 18.00 – 19.00 – 20.00 | Attenzione al QR code! Ogni sera puoi vincere gadget

________________________________________________________________________________

ROBOTICA E AUTOMAZIONE INDUSTRIALE

a cura del Polo tecnologico Manetti-Porciatti

Robotica, automazione industriale con bracci robotici, trenini elettrici e stampante 3D.

Attenzione al QR code, ogni sera è possibile vincere un gadget!

ore 18.00 – 19.00 – 20.00 | Età minima 10 anni

Massimo 7 ragazzi

________________________________________________________________________________

LABORATORIO DI INFORMATICA

a cura del Polo tecnologico Manetti-Porciatti

Potrete partecipare puntando il vostro telefono sul QRcode e scaricando il gioco ideato dagli studenti del Polo tecnologico Manetti-Porciatti di Grosseto. Presentarvi alla postazione e mostrare il punteggio effettuato. Ogni sera verranno premiati i due che avranno realizzato il punteggio più alto!

Attenzione al QR code, ogni sera è possibile vincere un gadget!

dalle ore 18.00 | Età minima 10 anni

________________________________________________________________________________

UN MARE DI LUCE E MUSICA PER SALVARE TARTARUGHE, DELFINI E…

in collaborazione con il dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente, dell’Università di Siena

Come si fa ad evitare che delfini e tartarughe finiscano nelle reti dei pescatori? Come si fa a conoscere lo stato di salute di questi animali? Luci a led, dissuasori acustici, balestre e analisi chimiche, scopriamo insieme l’uso di questi strumenti per salvaguardare le specie a rischio.

ore 18.00 – 18.45 | età 6-9 anni

ore 19.30 – 20.15 | età 10-12 anni

Massimo 7 ragazzi

________________________________________________________________________________

ALLA SCOPERTA DEI MATERIALI SPIAGGIATI

con la Cooperativa La Silva

Sapete cosa sono i “materiali spiaggiati”? Sono tutti quei materiali che si depositano sulla battigia dopo le mareggiate come sabbia, conchiglie, legni, tronchi, alghe e altri organismi marini. Il loro esame può consentire di avere una panoramica sulla biodiversità delle comunità che vivono nelle acque più superficiali e non solo. Impariamo a classificare i vari tipi di materiali, la loro origine e a ricostruire il viaggio lungo o breve che li ha portati fino sulla spiaggia.

ore 18.00 – 18.45 – 19.30 | ScienzAmbiente | Età 6-11 anni

Massimo 7 ragazzi

________________________________________________________________________________

ARCHEOSPERIMENTARE, LABORATORIO DI ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE

con Riccardo Chessa, Gli Albori

Dal chopper alla scoperta dei metalli, l’evoluzione dell’uomo dal punto di vista tecnologico e culturale.

ore 18.00 – 19.00 | ScienzAmbiente | Età minima 6 anni

Massimo 7 ragazzi

________________________________________________________________________________

LABORATORIO DI POP UP

con Mara Bacconi

Costruire figure 3D con la tecnica del pop up!! Realizzare con carta, colla , forbici e tanta fantasia un bellissimo pop up!

ore 18.30 – 19.30 | Età minima 6 anni

Massimo 7 ragazzi

________________________________________________________________________________

I CENTRI DI RECUPERO TARTARUGHE MARINE: LAVORIAMO PER PROTEGGERE LE CARETTA CARETTA

a cura del Centro Tartanet, Parco Regionale della Maremma

Cosa succede quando vediamo una tartaruga in difficoltà? Quali sono i pericoli a cui vanno incontro le nostre tartarughe? Come possiamo aiutarle? Il veterinario del Centro Recupero Tartarughe Marine di Talamone vi racconta i casi clinici e cosa potete fare voi se doveste trovare una tartaruga in difficoltà.

ore 19.15 | età 6-9 anni

Massimo 7 ragazzi

________________________________________________________________________________

CHI TROVA UN NIDO TROVA UN TESORO!

a cura del Centro Tartanet, Parco Regionale della Maremma

Un nuovo fenomeno accade da un po’ di tempo sulla costa toscana: la Caretta caretta cerca nuove spiagge dove deporre le sue preziosissime uova! Vi spiegheremo come avviene la riproduzione delle tartarughe marine e come riconoscere le loro tracce alla scoperta di un nuovo nido.

ore 20.15 | ScienzAmbiente | età 10-12 anni

Massimo 7 ragazzi

________________________________________________________________________________

CARNIVALE

Atmosfera vintage per un vero e proprio Luna Park ricostruito in scala ridotta con sei postazioni gioco a tema; ogni postazione è animata da un “banditore” in costume che invita i partecipanti a giocare e li coinvolge.

Postazioni:

“Spacca e scappa”: una pallina corre dentro un tubo, il giocatore deve riuscire a romperla all’uscita utilizzando un martello di gomma;

“Biz buz baz”: il giocatore deve affrontare un percorso metallico utilizzando un anello che, ogni volta che tocca il metallo, fa scattare una allarme luminoso e sonoro;

“Pappàpera”: il giocatore deve pescare delle papere galleggianti dentro alcuni recipienti utilizzando una canna da pesca;

“Quattro per quattro”: il giocatore deve centrare contemporaneamente quattro bicchieri fissati a una tavola lanciando quattro cucchiaini appoggiati alla stessa;

“Sbarattolo”: il giocatore deve lanciare delle palline e riuscire a far crollare una piramide di barattoli;

Ruota della fortuna: una vera e prorpia ruota della fortuna con vari premi e il famigerato “Perdi tutto”.

Tutte le sere dalle 18.30 alle 22.30

________________________________________________________________________________

DIBATTITI

SVILUPPO CIRCOLARE E CIVILE: UNA STRATEGIA PER SALVARE IL CLIMA E RIGENERARE I TERRITORI

Coordina Enrico Fontana segreteria nazionale Legambiente

Partecipano: Stefano Ciafani presidente nazionale Legambiente, Alessandro Bratti Direttore generale ISPRA, Vittorio Bugli assessore Regione Toscana, Giovanni Corbetta Direttore generale Ecopneus, Guido Poliseno Business Development Manager FaterSmart, Andrea Di Stefano responsabile progetti speciali Novamont, Antonella Reggiori DM Commercial Operations & Corporate Affairs Director Carlsberg, Valerio Marchi Celli Group industrial director, Massimo Medugno direttore generale Assocarta.

ore 19.30 | Spazio incontri

________________________________________________________________________________

CONFERENZE

LA FINANZA ETICA PER LA RINASCITA DEL MONDO AGRICOLO: SOSTENERE LE AZIENDE DEL SETTORE RISPETTO ALL’EMERGENZA COVID ED I DANNI LEGATI AI CAMBIAMENTI CLIMATICI

in collaborazione con Banca Tema. Coordina Angelo Gentili segreteria nazionale Legambiente

Partecipano Maurizio Sonno ufficio Agricoltura Banca Tema, Fabrizio Tistarelli presidente Istituto Tecnico Superiore EAT, Claudio Capecchi presidente CIA Grosseto, Pietro Greco direttore Coldiretti Grosseto, Attilio Tocco presidente Confagricoltura Grosseto.

ore 11.00 | Spazio Clorofilla film festival

________________________________________________________________________________

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO LUCI NEL PARCO: L’ECONOMIA CIVILE NEL PARCO DELLA MAREMMA

Partecipano Angelo Gentili segreteria nazionale Legambiente, Vittorio Bugli assessore Regione Toscana, Lucia Venturi presidente Parco regionale della Maremma, Marco Locatelli direttore Terre Regionali Toscane, Don Enzo Capitani Caritas Grosseto, Paola Caporossi vicepresidente Fondazione Etica.

ore 17.30 | Ristosteria Luci nel Parco

________________________________________________________________________________

PIAZZA DELL’ECONOMIA CIVILE

DA RIFIUTO A RISORSA: LA RIEVOLUZIONE DELL’ECONOMIA CIRCOLARE

Coordina Fausto Ferruzza presidente Legambiente Toscana. Partecipano: Stefano Ciafani presidente nazionale Legambiente, Simona Petrucci assessore all’Ambiente Comune di Grosseto, Elena Nappi assessore all’Ambiente Comune di Castiglione della Pescaia, Annalisa Santucci Startup Sienabioactive – Università di Siena, Mariagiovanna Vetere Global Public Affairs Manager Natureworks, Alessandro Canovai direttore generale Revet, Salvatore Suriano direttore generale Renoils, Massimiliano Parri Stamperia fiorentina.

ore 18.30 | Piazza Economia Civile

________________________________________________________________________________

100% ECO-EVENTI: DAI FESTIVAL ALLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE, TUTTO A MISURA DI AMBIENTE

Coordina Enrico Fontana segreteria nazionale Legambiente. Partecipano Stefano Ciafani presidente Legambiente, Angelo Gentili ideatore e presidente Festambiente, Romano Ugolini fondatore Rete d’impresa ambiente e salute, Giampiero Rasimelli direttore generale Fondazione Umbria Jazz, Luigi Chiriatti direttore artistico Notte della Taranta, Sara Nocciolini Arezzo Wave, Federico Rasetti direttore Keepon Live, Alberto Bencistà presidente Firenze bio, Leonardo Pischedda Artificio23

ore 21.00 | Piazza Economia Civile

________________________________________________________________________________

LIBRI

PRESENTAZIONE DEL LIBRO IN “VOLO CON IL FALCO PESCATORE”

di Flavio Monti, Vincenzo Rizzo Pinna, Giampiero Sammuri, Andrea Sforzi, Alessandro Troisi

Ormai si può affermare con certezza: dopo 42 anni di assenza, il falco pescatore è tornato tra noi. L’ambizioso progetto di reintroduzione iniziato con il prelievo dei pulcini in Corsica nel 2006 è stato coronato, dopo cinque anni, dalla prima, storica nidificazione nel Parco Regionale della Maremma.

È questa bellissima storia di sopravvivenza e speranza che ci raccontano gli autori di questo libro, narrandoci le vicende delle coppie riproduttive italiane, i momenti di vita nei nidi catturati dalle telecamere, gli accoppiamenti e le nascite dei pulcini, aneddoti curiosi e sorprendenti avventure.

Ore 18.30

________________________________________________________________________________

DONNE E CINEMA: UNO SGUARDO AL FEMMINILE

con Selvaggia Velo – River to River film festival, Cristina Berlini – DocuDonna, Antonella Santarelli – Saturnia Film Festival, Elisabetta Galgani – giornalista La Nuova Ecologia e promotrice del progetto di documentario “Tutte a casa”

In questi mesi abbiamo interagito spesso con alcune donne che si occupano di cinema. Così abbiamo pensato di “riunirci” a Festambiente per presentare il lavoro quotidiano nella promozione dei film e le prossime edizioni dei festival coinvolti. Proprio quest’anno non avremo uno spazio fisico dedicato ai materiali promozionali di altre manifestazioni cinematografiche, ma racconteremo i festival dalla viva voce delle direttrici artistiche. E inoltre parleremo anche di un altro progetto al femminile: il documentario Tutte a casa. E il prossimo anno, senza Covid, magari riusciremo a fare anche di più.

Ora mettetevi in ascolto, le donne di cinema hanno tanto da raccontare.

Ore 19.30

________________________________________________________________________________

CLOROFILLA FILM FESTIVAL

SI SOSPETTA IL MOVENTE PASSIONALE CON L’AGGRAVANTE DI FUTILI MOTIVI | 09:09 F | WHERE IS EUROPE? | FORZA DELLA NATURA

Si sospetta il movente passionale con l’aggravante dei futili motivi (16’) di Cosimo Alemà, proposto da Saturnia Film Festival – Giulia si prepara a trascorrere un week end con Lucio. Tuttavia, ad aspettarla nella villa in cui si sono dati appuntamento, non trova lui ma tre sconosciute.

09:09 F (5′) di Avinash Medheda, proposto da River to River Film Festival – Film d’animazione sulle dinamiche all’interno di un affollato treno di Mumbai, che riflettono l’immagine di una società restìa a fare spazio agli outsider

Where is Europe? (15’) di Valentina Signorelli, proposto da DocuDonna – A bordo della nave Aquarius per scoprire il futuro dell’Europa attraverso gli occhi dei suoi operatori umanitari.

Forza della natura (35′) di Lorenzo Malavolta, Lucia Mauri, proposto dal Clorofilla film festival (partecipano i registi) – Tante storie che raccontano le piccole attività agroalimentari che durante il periodo difficile dovuto al Covid 19 non si sono mai fermate. Per dare voce a chi ha portato avanti quotidianamente la propria attività, dimostrando l’importanza di coltivare il nostro futuro.

Ore 21.15

________________________________________________________________________________

LA MATTINA DI FESTAMBIENTE

ESCURSIONE GRATUITA LUNGO L’ITINERARIO FOCE DELL’OMBRONE NEL PARCO DELLA MAREMMA

a cura della Cooperativa La Silva

Escursione gratuita, adatta a tutti, della durata di circa 2 ore e mezza. Il percorso si sviluppa tra pineta e spiaggia fino ad arrivare alla foce dell’Ombrone, riserva integrale.

Ore 08.45 ritrovo degli iscritti presso centro visite del Parco Regionale della Maremma.

Note logistiche: almeno 1 litro di acqua, cappello, scarpe da trekking/ginnastica.

________________________________________________________________________________

MUSICA E SPETTACOLI

TRIBUTO A BOB MARLEY – A REGGAE HISTORY

Tributo a Bob Marley – A reggae history – Un tributo a Bob Marley, in versione acustica. L’ideatore è Filippo “Rootman” Fratangeli (cantante dei Quartiere Coffee ed ex tastierista di Roy Paci & Aretuska), nonché voce e tastiera, affiancato da Paolo Mari, chitarra e cori. Lo spettacolo alterna racconti e aneddoti della vita del re del reggae con interpretazioni riarrangiate dei suoi più grandi successi, come “Buffalo soldier”, “No woman no cry”, “Is this love”, Could you be loved”, e tanti altri.

________________________________________________________________________________