Il progetto Pesca marina approda in Tv: ecco quando

GROSSETO – “Pesca marina di Grosseto”, il progetto per la valorizzazione dei prodotti ittici locali del Comune di Grosseto, diventa un evento televisivo che andrà in onda su Tv9 e su Toscana Tv.

L’appuntamento su Tv9 è per domani sabato, 2 gennaio 2021 alle ore 21, domenica 3 gennaio alle ore 19.20, lunedì 4 gennaio 2021 alle ore 21.15 ed infine martedì, 5 gennaio alle ore 21.15.

Poi sarà possibile seguire le repliche che andranno in onda a partire dal 9 gennaio alle ore 21.

Due gli appuntamenti su Toscana Tv: il primo andrà in onda martedì 5 gennaio alle ore 18.30 e il secondo mercoledì, 6 gennaio a partire dalle 18.45 e poi successivamente in replica.

Le trasmissioni seguiranno i due show cooking organizzati da Ascom e Confesercenti, che nei giorni scorsi hanno messo in campo i migliori prodotti locali a servizio di ricette gustose ed invitanti e alcuni esperti per spiegare le proprietà benefiche del pescato. Largo spazio è stato dato inoltre al “pescaturismo”, una nuova forma di attività che vuole far conoscere ai turisti la bellezza dell’attività compiuta dai pescatori maremmani sullo sfondo degli stupendi paesaggi della nostra terra.

di 10 Galleria fotografica Pesca Marina









“Grazie al progetto ‘pesca marina – di Grosseto’ siamo risultati meritevoli di un finanziamento europeo che ci ha permesso di individuare numerose iniziative a sostegno del pescato locale. Purtroppo il periodo di emergenza sanitaria che stiamo vivendo ci ha costretti a ripensare il format puntando al mezzo televisivo – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alle Attività produttive, Riccardo Ginanneschi -. Vogliamo invitare i grossetani alla visione delle trasmissioni, il cui obiettivo è quello di diffondere alla cittadinanza un messaggio di rispetto nei confronti dell’ecosistema marino grossetano e di consapevolezza verso la filiera ittica: mangiare locale significa mangiare sano, con benefici non solo sulla nostra salute ma sull’intera economia del territorio.”

“Pesca marina – di Grosseto” è il progetto per cui Comune di Grosseto si è aggiudicato 150mila euro nell’ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (Feamp) 2014-2020.