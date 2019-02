Progetto Memoria arriva in classe: un testimone dell’olocausto incontra gli studenti

GROSSETO – Il 9 febbraio L’istituto Leopoldo secondo di Lorena ha organizzato presso la sede dell’Istituto alberghiero di via Meda , la giornata della Memoria.

«La data scelta non coincide con quella del 27 gennaio – spiega l’istituto – per l’impossibilità del relatore ad essere presente in quel giorno. Interverrà il Signor Lello Dell’Ariccia testimone e membro dell’Associazione Progetto Memoria di Roma ed incontrerà le classi quinte del nostro istituto. L’iniziativa nasce dalla consapevolezza di fare memoria attraverso la diretta testimonianza di chi ha vissuto la tragedia dell’Olocausto».

«Sarà una grande opportunità per noi tutti – conclude la scuola – in particolare per gli studenti di conoscere, approfondire dal vivo una pagina di storia tra le più buie del Novecento. La giornata è stata decisamente voluta da tutto il Collegio Docenti. Ricordiamo che una rappresentanza dei nostri studenti ha partecipato al treno della Memoria organizzato dalla Regione Toscana al campo di Auschwitz-Birkenau».