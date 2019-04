Il problema dell’interpretazione, tra ideologia e fake news: l’incontro a Manciano

MANCIANO – Venerdì 26 aprile alle 17.30 al circolo Arci Manciano c’è un incontro condotto da Micha Bandini sul problema dell’interpretazione, tra ideologia e fake news

Un incontro di approfondimento nato dall’esigenza di parlare di un argomento attuale come la cultura di massa, l’informazione, la comunicazione, fra Walter Benjamin e i giorni nostri. Non una conferenza, ma un momento dialettico di approfondimento collettivo a cui sono invitati a partecipare tutti coloro che condividono la nostra preoccupazione per la desertificazione sociale in corso, e che vogliono contribuire con le loro riflessioni su questo argomento tanto complesso quanto attuale e stringente.

«Stiamo osservando intorno a noi – spiegano i promotori dell’incontro – sia a livello locale che nazionale e globale, una polverizzazione dei tradizionali riferimenti, modi e tempi della discussione politica. La nostra missione associativa resta in primo luogo quella di creare occasioni e offrire uno spazio fisico di socializzazione e confronto, che riteniamo più che mai necessario in un momento in cui tutti i dibattiti si stanno spostando nel campo volatile e approssimativo del web e dei social network, che annulla e distorce le possibilità di approfondimento e riflessione che solo il contatto umano “faccia a faccia” può garantire al meglio. Per questo abbiamo pensato di creare degli appuntamenti in cui riscoprire l’abitudine di parlare di persona, insieme, dei grandi temi della geopolitica e della società globale».

Seguirà un aperitivo in compagnia.