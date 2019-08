Il primo sabato del mese più caldo dell’anno porta la firma di Mamacita

FOLLONICA – Ha inaugurato giugno e luglio. Adesso è la volta del mese più caldo dell’anno. Mamacita è ospite del Disco Village sabato 3 agosto. La crew è entrata nel cuore del popolo della notte italiano grazie a un’idea che è diventata non solo un format musicale e di intrattenimento, ma un vero e proprio brand.

Lo stile di Mamacita si basa su un mix tra hip hop, reggaeton, R&B: il gruppo sta girando le discoteche di tutta l’Italia portando ogni volta una carica esplosiva capace di coinvolgere i clienti dei locali. E il Disco Village è una delle tappe d’obbligo del tour della crew.

Questa infatti è la terza serata organizzata durante la stagione estiva 2019 e l’attesa è tanta. Mamacita è affiliato a Radio 105 e ha artisti che provengono dal mondo della notte, ma anche da quello della musica. E per questa notte la discoteca si veste dei colori del format, così da rendere ancora più emozionante l’atmosfera. Musica ricercata, performer, vocalist, un menù ricco insomma.

E per chi vuole una location diversa c’è il Baluba. Il privè è affidato alla maestria dei dj Ricky Birickyno e Paolino. Info e prenotazione tavoli: 331.9114998. Ingresso dalle ore 23.30 (17 euro con drink). Disco Village e Baluba privè si trovano in via Sanzio a Follonica.