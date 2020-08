Il Premio Strega Sandro Veronesi presenta il suo “Il colibrì”

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Mercoledì 26 agosto alle ore 21:30 in piazza Solti, nel salotto all’aperto del borgo medioevale di Castiglione della Pescaia, l’amministrazione comunale, in collaborazione con la libreria Palomar, ospiterà lo scrittore Sandro Veronesi, vincitore del Premio Strega 2020 con il romanzo “Il Colibrì”, che sarà intervistato dalla giornalista Lina Senserini.

Veronesi, aveva già vinto il premio Strega nel 2006 con “Caos calmo” e quest’anno ha bissato il successo, che sia la critica, sia il pubblico gli stanno riconoscendo per “Il Colibrì”.

Lo scrittore pratese, che passa le sue vacanze nella sua abitazione di Roccamare, descrive Marco Carrera, il protagonista de “Il Colibri” come il primo personaggio dei suoi romanzi a non avere nulla in comune con lui, ma sostiene che all’interno di ogni persona, almeno in qualche momento della vita, si è nascosto un Marco Carrera, che ha cercato con un tentativo disperato e faticosissimo di opporsi al cambiamento, di fare in modo che tutto rimanga com’è.

“Il Colibrì” è un romanzo che spazia su più piani temporali, attraversando vari decenni della storia italiana e proiettandosi nel 2030.