Il potere del dialogo: l’unità nella differenza. Appuntamento a Follonica con “Nessuno escluso”

FOLLONICA – Sabato 17 Novembre alle 16, presso la propria sede a Follonica in via Bellini n.39, l’Associazione Onlus Kore, all’interno del fortunato ciclo “I Sabati di Kore…metti in circolo il tuo dono”, presenta il Seminario: “Nessuno escluso – Il potere del dialogo: l’unità nella differenza” a cura di Viviana Nacchi, psicologa, psicoterapeuta ad indirizzo ecobiopsicologico.

Il tema è quello del dialogo e della speranza per un mondo migliore; un mondo dei mondi dove la cultura unisce e l’incontro tra le diverse culture diviene uno dei capisaldi fondamentali della pace. Nel corso dell’iniziativa interverranno la Dott.ssa Daniela Cecchi, psicologa, psicoterapeuta già presidente della suddetta Associazione e l’architetto Barbara Catalani, Assessore alle Politiche Culturali dell’Amministrazione di Follonica che patrocina l’evento.

Ingresso gratuito.