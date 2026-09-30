MAGLIANO IN TOSCANA – Dopo il grande numero di visitatori, la mostra “Il Piombo di Magliano. Nel labirinto della lingua etrusca” viene prolungata: sarà, infatti, visitabile fino al 31 gennaio 2027. Inaugurata lo scorso 11 luglio al Museo archeologico di Magliano in Toscana, sarà ancora a disposizione per chi vorrà vederla e, per questo, il Comune di Magliano in Toscana invita tutti a non perdere l’occasione di ammirare dal vivo uno dei simboli più preziosi della civiltà etrusca.

(foto: Michele Guerrini)

Dopo oltre 140 anni dal suo ritrovamento, il Piombo di Magliano – disco in piombo del V secolo a.C. inciso su entrambe le facce con una lunga iscrizione a spirale dedicata alle divinità dell’Aldilà, la quinta iscrizione etrusca più lunga mai conosciuta – è tornato nel luogo d’origine grazie alla straordinaria collaborazione con il Museo archeologico nazionale di Firenze. Un ritorno a casa che si è trasformato in un evento partecipatissimo, con centinaia di visitatori che nelle scorse settimane hanno affollato le sale del museo maglianese.

“La risposta del pubblico – dichiara Tamara Fattorini, vicesindaco del Comune di Magliano in Toscana – ci fa capire quanto sia importante per il nostro territorio un ritorno alle origini, soprattutto con simboli così importanti e rappresentativi come il Piombo. Ci tengo a invitare a visitare la mostra tutte le persone che ancora non lo hanno fatto, per vedere questo simbolo identitario della nostra comunità che stiamo custodendo con orgoglio e che continueremo ad ospitare grazie alla proroga che ci è stata concessa fino a fine gennaio prossimo”.

La mostra, curata dal direttore del Maf Daniele F. Maras e allestita dallo studio De Ferrari+Modesti, non è solo un’esposizione temporanea: rinnova in modo permanente il museo con una nuova sezione dedicata alla lingua e alla scrittura etrusca. Grazie alla scansione laser e alla stampa 3D realizzate dal Cnr – Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale, il Piombo continuerà a vivere a Magliano anche dopo il rientro dell’originale.

A ottobre e novembre la mostra è visitabile solo il sabato e la domenica, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18, così come dal 5 all’8 dicembre e dal 26 al 31 dicembre. A gennaio tutti i sabati e le domeniche dalle 9.30 alle 12.30 e poi dalle 15 alle 18.30.