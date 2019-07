Il pianoforte silenzioso di Andrea Vizzini in Piazza Duomo per Orbetello Piano Festival

ORBETELLO – Venerdì 19 luglio alle 21.30 in Piazza Duomo ad Orbetello il pubblico di Orbetello Piano Festival potrà partecipare ad un concerto diverso dal solito. Giuliano Adorno, direttore artistico del festival, in collaborazione con Pro Loco Lagunare Orbetello, porta infatti nella cittadina in laguna il SilentWifi Concertdel pianista Andrea Vizzini.

Nel totale silenzio Andrea Vizzini suonerà un programma ispirato alla notte e il concerto sarà udibile in cuffie wifi ad alta fedeltà. Ogni ascoltatore sarà immerso totalmente nella musica e potrà muoversi nello spazio, fino a un raggio di 500 metri, godendo pienamente anche delle bellezze della città, dei suoi spazi, della sua architettura.

Non solo un concerto dunque, ma un’esperienza multisensoriale, grazie anche all’intervento dell’attore Antonio Gargiulo, che reciterà versi sciolti, sonetti, e del pittore Valerio Cassano che dipingerà dal vivo i suoi quadri. Musica, poesia e pittura accompagneranno il pubblico in un viaggio che ha per protagonista la notte e le sue suggestioni, nodo creativo per molti artisti, compositori, pittori, poeti, scrittori. Il repertorio pianistico eseguito sarà naturalmente di ispirazione notturna.

Un nuovo modo dunque di fruire la musica che sposa perfettamente la filosofia di Orbetello Piano Festival, da sempre contenitore di eventi che mirano a proporreesperienze multisensoriali, sia grazie alla scelta di spazi generalmente non dedicati alla musica, sia nell’arricchimento del programma con iniziative che vadano oltre il semplice concerto e dialoghino con gli altri linguaggi dell’arte.

Il SilentWifi Concert è un evento ideato dal pianista Andrea Vizzini e realizzato per la prima volta da PianoLink, Yamaha, e SILENTSYSTEM nel 2015 per PianoCity Milano. Il progetto ha immediatamente incontrato il favore di un pubblico entusiasta e numeroso, tanto da essere replicato in spazi come il Vittoriale, la Valle dei Templi, il Louvre, solo per fare alcuni esempi.

L’evento è realizzato in collaborazione con Pro Loco Lagunare Orbetello e l’allestimento è a cura di @Botanical Dry Garden by Mates

L’ingresso è libero fino a esaurimento cuffie.Per partecipare occorre prenotare le cuffie al numero: 389 2428801

Il ritiro delle cuffie sarà a partire dalle ore 20.