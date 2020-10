Il piano recital di Paolo Scafarella incanta nella matinée della Scriabin Concert Series

GROSSETO – Il piano recital di Paolo Scafarella è la nuova matinée proposta dalla rassegna Scriabin Concert Series, organizzata dall’Associazione musicale Scriabin presieduta da Antonio Di Cristofano con il Comune di Grosseto e il Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura. L’appuntamento è per domenica 25 ottobre alle ore 11.30 nella Chiesa dei Bigi.

Le prevendite sono già aperte: il biglietto costa 10 euro e dà diritto a un posto unico e assegnato, come previsto dalle norme di sicurezza anti-Covid. Per prenotare il proprio posto è possibile chiamare l’infoline al numero 392 1019472.

I tagliandi rimanenti saranno messi in vendita in biglietteria 30 minuti prima del concerto. Paolo Scafarella (Trani, 1993) ha studiato pianoforte alla European arts academy “Aldo Ciccolini” con Alfonso Soldano e si è laureato con il massimo dei voti e la lode in Pianoforte al Conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari sotto la guida di Cinzia Falco. In seguito ha subito iniziato un’intensa attività concertistica che lo ha portato a esibirsi come solista per importanti associazioni culturali e in prestigiose stagioni concertistiche in Italia e all’estero, e ha vinto numerosi primi premi in concorsi nazionali e internazionali. Il suo cd di debutto è pubblicato dall’etichetta “Brilliant Classics”. Per il giovane pianista, adesso, lo splendido scenario della Chiesa dei Bigi.

I recital successivi vedranno protagonisti Filippo Tenisci (8 novembre), Arcadie Triboi (22 novembre), Alexey Trushechkin (6 dicembre) e Alvise Pascucci (20 dicembre). Per tutte le informazioni sui singoli appuntamenti della rassegna è possibile anche consultare la pagina Facebook Scriabin Concert Series.