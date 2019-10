Il piano di Jacopo Mai nel concerto del Rotary

GROSSETO – Sarà il giovane pianista grossetano Jacopo Mai a proporsi, nella sua città, nel terzo concerto proposto dal Rotary Club Grosseto nel contesto di “Autunno in musica”, in programma venerdì 25 ottobre nella Chiesa della Misericordia. L’inizio del concerto sarà alle ore 19.

Di Jacopo Mai il Maestro Lanzi ha detto, al Monferrato Classic Festival del 2017:“… il suo talento e il suo raffinato pianismo sono stati un emozionante sigillo alla lunga kermesse di giovani del festival”

Jacopo Mai ha iniziato lo studio del pianoforte a 6 anni presso l’Istituto Musicale della sua città con la Prof. Gloria Mazzi ed ha conseguito la laurea con il massimo dei voti e la lode all’istituto “P. Mascagni” a Livorno sotto la guida del M° Rivera nel febbraio del 2017. Ha frequentato masterclass con i Maestri Premuroso, Barboro, Bruno, Weiss, Vaarni, Bogino, Chochieva, Balazs Fulei e Sven Birch. Ha vinto la Borsa di studio al Campus delle Arti 2016, la Borsa di studio“Ugo Ferrario” e del Biennio destinate agli studenti dei corsi superiori di pianoforte dell’ISSM “P.Mascagni”.

Si è esibito in numerosi concorsi pianistici nazionali e internazionali ottenendo sempre consensi e primi premi sia nella categoria solista, quattro mani e nella sezione di musica da camera.

In seguito all’assegnazione del Premio Campus delle Arti 2016 si è esibito in recital presso Villa La Barbariga a Stra di Venezia e presso la Sala Trafalgar-Recording Studios a Roma, dove ha inciso alcuni brani del suo repertorio.

Nell’aprile del 2017 si è esibito nel recital “Omaggio a Franz Liszt” a Budapest, all’istituto Italiano di Cultura e alla “Gold Hall” di Riga, in Lettonia in occasione delle Celebrazioni per l’“Europe Day 2018” organizzata dall’Ambasciata Italiana in Riga, e presso la Sala Beethoven dell’ Espoo Music Institute in Finlandia. Ha svolto per due anni consecutivi il ruolo di M.o Pianista Accompagnatore all’interno dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Mascagni nelle varie classi di strumento e canto. Ha inciso il suo primo CD dal titolo “Visioni Lisztiane” uscito con l’etichetta classica Sheva Collection a gennaio del 2018