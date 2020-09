Il Parco della Maremma nel post pandemia: modelli e prospettive. I giovani ne parlano con autorità e imprenditori

ALBERESE – Non solo storia ma anche futuro: questo l’intento dell’evento organizzato da alcuni giovani maremmani, capitanati da Alessia Cerboni, che dialogheranno con autorità e imprenditori alla luce del post pandemia.

Nella giornata di giovedì 10 settembre alle 21, al Granaio Lorenese ad Alberese (Grosseto) si alterneranno quattro ospiti, affiancati da giovani laureati o laureandi nelle aree tematiche trattate.

L’evento si articolerà nelle seguenti macroaree:

Green Economy – l’impatto che le nuove linee di gestione avranno sull’economia e sulla tutela dell’ente Parco insieme al presidente del Parco Lucia Venturi;

Flora e Fauna – la gestione e le implicazioni che questa avrà sullo sviluppo del Parco con il presidente dell’associazione Pastori d’Italia Mirella Pastorelli;

Rapporto tra direttive regionali e il parco con il consigliere regionale Leonardo Marras;

Un nuovo modo di fare impresa – innovazione, biodinamicità e inclusività sociale con Daniele Francioli per l’azienda agrobiologica Le Tofane e Lucia Caporossi come referente per il progetto sociale “Luci nel parco”.

L’evento mira a fare il punto della situazione intorno a un’eccellenza nostrana come il Parco della Maremma, la sua storia e le future prospettive lavorative per i giovani e di modelli produttivi, a sottolineare come non solo i giovani, bensì tutta la comunità maremmana, possa contribuire in nuovi modelli di sviluppo sostenibile.

L’invito è stato rivolto sia ai giovani che, in particolare, alle pubbliche amministrazioni che costituiscono la comunità del parco affinché possa essere individuato insieme un “punto zero” nelle politiche per la ripresa nel post Covid.