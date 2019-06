“Il nostro tempo raccontato dai fotografi”: al via gli incontri di CityLab

GROSSETO – Mercoledì 19 giugno, alle 21:30, si inaugura a CityLab Grosseto (Chiasso delle Monache) il ciclo di incontri con fotografi documentaristi e fotogiornalisti che hanno realizzato progetti a lungo termine su tematiche di rilevanza sociale, testimonianze che sempre più di rado arrivano al grande pubblico.

«”Aperture, il nostro tempo raccontato dai fotografi” è un’iniziativa destinata non solo agli appassionati di fotografia, ma a chiunque voglia soddisfare le proprie curiosità sul mondo, accorciare le distanze ed ampliare i propri orizzonti – raccontano dall’associazione -. In un mondo in cui la comunicazione diventa sempre più superficiale, la fotografia documentaristica è una testimonianza preziosa per capire il nostro tempo. Fotografare ti porta sul campo, vicino ai protagonisti della storia che stai raccontando, ti obbliga a condividere con loro pezzi di vita, a creare relazioni umane, spesso profonde e significative. La foto può essere elegante o cruda, sconfinare nell’arte o restare semplice cronaca dei fatti, ma impone sempre al fotografo di immedesimarsi con ciò che gli accade intorno».

La relazione col soggetto è il tema principale che affronteranno nella serata inaugurale della rassegna “Aperture” i tre fotografi del collettivo Clan, Luca Deravignone, Matteo Neri e Francesco Rossi, nel primo incontro intitolato “Due persone e un obiettivo”.

«Gli incontri successivi – concludono dall’associazione – ospiteranno fotografi documentaristi, genere in cui è proprio la vicinanza con il soggetto e con gli eventi a dare valore e forza alla testimonianza fotografica, da qui la scelta di porre l’accento sulla relazione per introdurre il ciclo di talk “Aperture”».

RELATORI

Matteo Neri – Si occupa di fotografia, grafica e comunicazione dal 2007. E’ specializzato nel ritratto in ambito fashion advertising e collabora con aziende e riviste nel settore della moda.

Francesco Rossi – Dal 2009 si divide tra fotografia di matrimonio e documentaristica. Come documentarista ha pubblicato su National Geographic Italia e riviste minori. Come matrimonialista ha avuto l’opportunità di lavorare in Italia, Francia, Germania, Inghilterra, Svizzera e Bermuda.

Luca Deravignone – Fotografo professionista, dal 2012 è contributor per Getty Images per le foto di viaggio. Oltre a realizzare servizi foto e video, ha organizzato corsi di fotografia, anche in collaborazione con l’Università di Siena.

Per info: collettivoliberoantinoia@gmail.com