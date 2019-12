Il Natale arriva a Santa Fiora: mercatini, bracieri accesi e vin brulé

SANTA FIORA – L’invito è a restare in paese, trascorrere la domenica nel centro storico di Santa Fiora per prepararsi alle festività, acquistare i regali e stare insieme bevendo un vin brulè. La prima iniziativa di “Santa Fiora in vetrina” ruota tutta intorno alla valorizzazione e la vitalità della vita di comunità anche come forma di accoglienza dei visitatori di Santa Fiora. I commercianti diventano così soggetto attivo di un progetto che unisce la crescita economica locale e la valorizzazione dei prodotti con la rigenerazione della socialità.

L’appuntamento è in piazza Garibaldi a Santa Fiora domenica 8 dicembre intorno al bellissimo albero dalle 10 in poi con tante bancarelle, i bracieri accesi e il vino caldo a disposizione dei visitatori.