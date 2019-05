“Il Musichiere” da trasmissione tv a libro: la presentazione a Villino Panichi

GROSSETO – Si parla di cult televisivi nel nuovo appuntamento al Villino Panichi, che affaccia in piazza fratelli Rosselli, per pochissimi, fortunati spettatori. Torna, così, la mini rassegna che anima le serate in uno degli edifici liberty più preziosi di Grosseto, realizzato dall’architetto Lorenzo Porciatti nel 1900.

Venerdì 31 maggio, alle 18,30 gli autori Federico Pieri e Daniele Sgherri racconteranno la storia della trasmissione televisiva “Il Musichiere” nel loro omonimo libro.

Sinossi

“Il giornale che canta” era il sottotitolo di questa fantastica rivista settimanale edita da Mondadori dal 1959 al 1961 ispirata all’omonima trasmissione televisiva di successo diretta e presentata da Mario Riva. Tre anni di storie, canzoni e cantanti raccontati in modo originalissimo: sarà la scuola di un nuovo modo di fare informazione sullo spettacolo.

La rivista de “Il Musichiere” inventò per la prima volta la vendita abbinata ad un gadget, in questo caso un disco. Sarà una vera e propria rivoluzione!

Fino a quel momento i dischi erano abbastanza cari, venivano venduti in molti negozi ma l’acquisto era comunque impegnativo: si era da poco passati al più gestibile 45 giri in vinile anche in Italia, abbandonando l’austero 78 giri in bachelite, difficile da gestire a causa del peso e della sua fragilità, ma ciò non toglieva che anche il 45 giri in vinile fosse, tra gli anni 50 e 60, ancora ben spesso e poco elastico (con il boom del beat il 45 giri troverà una versione ben più snella e leggera così come ancora lo conosciamo), con un prezzo certamente più accessibile ma ancora abbastanza importante.

La Mondadori capì che doveva battere quel mercato ingolosendo chi ancora si accostava ancora con timidezza all’acquisto dei dischi, ed allora tirò fuori dal cilindro un nuovo tipo di 45′, addirittura completamente elastico e quasi indistruttibile, il Flexy-disc! In pratica in un sottile velo di vinile spesso colorato, inciso solo su un lato, veniva posta una canzone che i nuovi giradischi più leggeri, immessi da poco sul mercato, riuscivano a riprodurre abbastanza bene. E se anche il suono non riusciva ad accontentare i puristi della musica, il fatto di essere un regalo dentro una rivista già molto appetibile di per sé, entusiasmava i giovani che ogni settimana aspettavano l’uscita del settimanale per poter provare subito il nuovo disco! Grazie ai Flexy trovarono fama e notorietà molte delle nuove stelle che il panorama musicale italiano stava lanciando. Infatti gli interpreti non erano solo cantanti alle prime armi (che poi magari diventeranno famosissimi) ma anche i già noti protagonisti delle storie che la rivista presentava.

Gli autori

Federico Pieri, grossetano di nascita e aquilano d’adozione, insegnante alla scuola primaria, è da anni un importante ricercatore e collezionista di dischi in vinile, specializzato in particolar modo sulla musica italiana e sulle manifestazioni canore del nostro Paese. Collabora dal 1998 con Musica in Mostra per la quale ha curato la mostra itinerante sul Festival di Sanremo e l’intero archivio digitale ad essa legato. Consulente esperto e punto di riferimento per tutti gli amanti e collezionisti di musica italiana, ha collaborato alla realizzazione di numerose discografie sui principali artisti della nostra musica leggera.

Daniele Sgherri, conosciuto e apprezzato come collezionista di Lucio Battisti già dal 1998, si occupa di ricerca discografica e collezionismo musicale legato alla storia della musica leggera italiana. E’ il fondatore di Musica in Mostra, la più importante rassegna di mostre discografiche itineranti, in collaborazione con collezionisti e appassionati del disco in vinile e di importanti artisti del nostro panorama musicale. Collabora con riviste specializzate in collezionismo e ricerca discografica ed è stato consulente musicale in numerosi speciali televisivi Sky, RAI e Mediaset.

L’ingresso è libero. Al termine sarà offerto un aperitivo.