Il MuseoLab svela la storia di Grosseto nelle Notti dell’archeologia

GROSSETO – Torna anche quest’anno Le notti dell’archeologia, evento organizzato dalla Regione Toscana che prevede aperture straordinarie serali ed eventi in musei, parchi ed aree archeologiche.

La Fondazione Polo Universitario Grossetano e l’Università di Siena invitano all’iniziativa che si svolgerà presso il MuseoLab, il Museo Laboratorio della città di Grosseto: venerdì 17 e venerdì 24 luglio dalle ore 17 alle 22 sarà possibile sperimentare un percorso virtuale che attraverso immagini narrate farà conoscere la storia del territorio grossetano dalla preistoria al medioevo, con le sue trasformazioni e la millenaria relazione con l’uomo. Un video esplicativo introdurrà al percorso documentale, fruibile anche dai non vedenti; l’evento, a cura del Dipartimento di Scienze Storiche e del Patrimonio Culturale, è ad accesso gratuito su prenotazione ai contatti: tel. 0564 441110, museolab@unisi.it, senserini@unisi.it.

Il MuseoLab, nato nel 2004, al termine del progetto di archeologia urbana, promosso dall’Amministrazione comunale di Grosseto in collaborazione con l’area di Archeologia medievale dell’Università di Siena e la Soprintendenza Archeologica per la Toscana, è stato progettato come un laboratorio in cui comunicazione e ricerca, didattica e valorizzazione sono concepiti come elementi inscindibili. L’esposizione e’ affidata alla Fondazione Polo Universitario Grossetano con il coordinamento scientifico del Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali dell’Università di Siena.

Il Museolab nasce con l’intento di creare uno spazio che non sia semplicemente espositivo, ma che riesca ad interagire con il pubblico che vi entra. Al suo interno il percorso narrativo si distende secondo un ordine cronologico inverso, esattamente come l’archeologo procede nell’indagare il terreno, ovvero analizzando per primi gli strati più superficiali che corrispondono ad epoche più recenti e procedendo in profondità verso epoche più remote, portando il visitatore a diretto contatto con i materiali conservati e con i risultati della ricerca archeologica.

Dal 2019 il percorso espositivo si sta arricchendo dei risultati delle ricerche condotte nel territorio extraurbano di cui, in una sezione dedicata alla preistoria, si illustrano gli importanti ritrovamenti effettuati recentemente sui monti dell’uccellina.