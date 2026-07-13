SCANSANO – Per celebrare il 25esimo anniversario di apertura, il Museo archeologico della vite e del vino di Scansano esce dalle sale espositive e incontra la comunità con il progetto: “Una valigia di… Museo”.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Scansano in collaborazione con il Museo archeologico della vite e del vino, porterà il Museo nei principali “salottini” del paese. Una valigia piena di storia farà da filo conduttore per raccontare il percorso del Museo e, al tempo stesso, per raccogliere le memorie, le testimonianze e i ricordi dei cittadini che ne sono stati protagonisti.

“Con questa iniziativa – spiega Maria Bice Ginesi, sindaca di Scansano – vogliamo portare il Museo fuori dalle sue mura e restituirlo alla città. Venticinque anni sono un traguardo importante e la memoria collettiva è il patrimonio più grande che abbiamo; proprio per questo ci tengo a invitare tutti i cittadini a partecipare portando storie, foto e aneddoti legati al Palazzo e al Museo”.

“Una valigia di… Museo” sarà il primo di tre appuntamenti in programma da luglio a settembre, tutti improntati alla conoscenza, alla condivisione e alla valorizzazione del patrimonio culturale locale.

Il primo appuntamento è in programma giovedì 16 luglio, alle ore 18.30, al Caffè dell’Arco a Scansano e il tema della serata sarà “Il Palazzo”. L’incontro accenderà i riflettori sulla dimora che oggi ospita il Museo: un edificio dal grande valore storico e simbolico per Scansano, che nel tempo ha rivestito molteplici ruoli nella vita della comunità. L’obiettivo è ripercorrere insieme la sua storia, diffondere curiosità e, soprattutto, dare voce ai ricordi di chi lo ha vissuto.