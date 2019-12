Il Museo archeologico si anima per le feste natalizie: il programma del fine settimana

GROSSETO – Ricco cartellone di appuntamenti al Museo archeologico e d’arte della Maremma per il fine settimana.

Sabato 21 dicembre alle 16.15 e alle 17.30 è in programma l’Archeotombola, una iniziativa rivolta ai bambini dai 6 ai 12 anni, per festeggiare in allegria le festività natalizie. Condotta dal personale del museo, la tombola sarà sia un momento di gioco che un’occasione di apprendimento: seguendo la tradizione della smorfia napoletana, infatti, a ogni numero estratto corrisponderà la storia di un reperto o di un personaggio famoso della centenaria storia del museo. Costo dell’attività: 1 euro.

Domenica 22 dicembre il Museo parteciperà ai festeggiamenti per l’inaugurazione del museo Collezione Gianfranco Luzzetti, con una apertura straordinaria e gratuita dalle 10 alle 20. Tanti gli eventi in programma.

Alle 16 è prevista la discesa al Vano ipogeo sotto la cattedrale di San Lorenzo accompagnati dagli speleologi della Società naturalistica speleologica maremmana, per scoprire la magia di questi ambienti medievali per secoli caduti nell’oblio e, oggi, di nuovo ritornati in vita.

A seguire, alle 17.15, al museo sarà possibile effettuare una visita guidata alla mostra evento “Oltre il Duomo” per conoscere la vita quotidiana della Grosseto medievale attraverso i reperti che il Vano Ipogeo e il Pozzo di Butto hanno restituito. L’evento è gratuito

Per finire, alle 18 si terrà la conferenza “Recenti scavi nella Basilica della natività di Betlemme. Dal progetto di restauro al turismo consapevole” a cura dell’archeologo Alessandro Fichera.

Dal 2010 l’Autorità Nazionale Palestinese ha attivato un progetto di restauro che tocca uno dei monumenti più importanti della Cristianità: la Basilica della Natività di Betlemme. Nel 2013 un’impresa italiana, la Piacenti SpA, si è aggiudicata i lavori di restauro del tetto e successivamente dei mosaici di epoca crociata, delle rarissime pitture su colonne e dei pavimenti mosaicati risalenti alla prima Basilica di età costantiniana.

Alessandro Fichera, direttore di ricerca in Archeologia medievale, ha fatto parte del team di studiosi che nel 2010 ha redatto il progetto di restauro della Basilica della Natività di Betlemme per conto del Governo palestinese, e ha continuato a seguire lo svolgimento del progetto come supervisore del settore archeologico e, attualmente, come archeologo della Piacenti SpA.

Per info per tutti gli appuntamenti e per le prenotazioni 0564 488752.