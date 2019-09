Il Museo archeologico partecipa alla “Notte europea dei ricercatori”: ecco il programma

GROSSETO – Il 27 e 28 settembre torna a Grosseto l’appuntamento con la Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori in Toscana, iniziativa promossa dalla Commissione europea per diffondere la cultura scientifica e la conoscenza delle professioni della ricerca. In Toscana, “Bright 2019″, che si celebra con il sostegno della Regione Toscana, propone un ricco cartellone di esibizioni, esperimenti, seminari e spettacoli che si terranno dal pomeriggio fino a tarda notte. (http://www.bright-toscana.it/)

Promossa dai Dipartimenti di scienze storiche e dei beni culturali e di scienze della terra dell’Università di Siena con la Fondazione Polo universitario grossetano ed il Museo di storia naturale, “Bright” è organizzata quest’anno in collaborazione con ricercatori specializzati e attori del campo scientifico e culturale del territorio grossetano come il Museo archeologico e d’arte della Maremma, Bioscience Research Center, la Fondazione Grosseto Cultura – Clarisse Arte, il Polo liceale “Aldi” e Ana – Associazione nazionale archeologi.

Il Museo Archeologico e d’Arte della Maremma aderisce anche quest’anno all’iniziativa, proponendo per venerdì 27 settembre:

– apertura straordinaria del MAAM ed ingresso gratuito con orario continuato dalle 16 alle 21;

– alle 19,30 visita guidata alla mostra “Oltre il Duomo.Il pozzo ipogeo e le sue ricchezze”;

– alle 18 conferenza a cura di Claudio D’Onofrio del Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e agroalimentari dell’Università di Pisa, dal titolo ” Oltre il Duomo”: genetica del vino, analisi del DNA e alimentazione nella Grosseto del 1400. La conferenza si svolgerà al MuseoLab di via Vinzaglio, 27

Sabato 28 Settembre:

– alle 18, al Giardino dell’Archeologia di via Ginori, performance site specific di lettura scenica con musica dal vivo “Ciascun balli, canti e danzi…” dal Poliziano al Pulci, a cura del Teatro Studio di Grosseto, regia di Mario Fraschetti con Daniela Marretti, Luca Pierini, Enrica Pistolesi, Mirio Tozzini, Francesco Melani (clarinetto e voce).

Evento a numero chiuso, ingresso gratuito: Informazioni e prenotazioni 0564/488752. Nel caso di maltempo, l’iniziativa si svolgerà alla stessa ora al Museo Archeologico.