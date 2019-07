Il Museo archeologico “in vetrina” per la Notte bianca dello shopping

GROSSETO – Sabato 6 luglio, dalle 17, in occasione della “Notte bianca dello shopping” che si svolgerà nel centro storico di Grosseto, anche il Museo archeologico e d’arte della Maremma metterà in vetrina tutti i suoi gadget: orecchini e anelli etruschi, pendenti, riproduzioni di monete, ceramiche, libri a tema per adulti e bambini, shopper, borracce e non solo.

Sarà l’occasione per conoscere il Museo sotto un’altra veste e per avere informazioni sulla programmazione estiva e sulla mostra in corso. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione Confcommercio Grosseto e con il Centro commerciale naturale Centro storico di Grosseto.

Dalle 18 alle 21.30, nelle sale a piano terra, sono inoltre previste due visite guidate sulla mostra “Oltre il Duomo”.

Info: sulla pagina Facebook e sul sito internet, numero di telefono 0564/488752.