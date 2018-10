“Il Mostro”: a Grosseto l’esposizione dedicata a Frankenstein. Si apre nel giorno di Halloween

GROSSETO – Mercoledì 31 ottobre alle ore 18,30 in via Varese 18 a Grosseto sarà inaugurata la mostra “Il Mostro”, esposizione collettiva in omaggio al duecentenario della pubblicazione del libro Frankenstein di Mary Shelley. Nel duecentenario della pubblicazione è doveroso un omaggio alla creatura che più ha influenzato e ispirato la cultura contemporanea.

Il mostro è un concetto che viene esplorato in ambito artistico con una grande varietà di spunti e interpretazioni, indipendentemente dal contesto storico e dalle sue influenze. La definizione stessa, che indica una creatura che può suscitare orrore o stupore nell’uomo, si apre a diverse forme di interpretazione. Nel concetto di mostro si racchiudono le più svariate paure e fobie umane, che prendono forma sotto i nostri occhi nelle opere degli artisti in mostra. Ecco quindi che il mostro diventa personificazione di paure inconsce, il terrore di ciò che è diverso da noi e non viene capito, l’ oscura bellezza del potere della vita e della morte.

La paura del mostro è il motore che muove le menti degli artisti in esposizione, che affrontano i loro mostri personali portandoli davanti all’ occhio dell’osservatore, consapevoli che certe vulnerabilità nascondono in realtà i loro punti di forza. Ecco quindi che l’ occasione di omaggiare una delle creature mostruose più conosciute e radicate nel nostro immaginario, si trasforma nella sfida di portare in esposizione le rappresentazioni di ciò che tormenta il nostro animo, ma può esser conosciuto e osservato con uno sguardo a metà strada tra la paura e la curiosità.

La mostra resterà aperta fino al 4 novembre con orario 17,00-19,00.