FOLLONICA – Ci sono concerti che propongono un repertorio e altri che cercano di ricreare un’esperienza. È questa la filosofia dei Crazy Floyd, protagonisti sabato 18 luglio, alle 21:15, in Piazza a Mare (Piazza Nicola Guerrazzi) a Follonica, nell’ambito della rassegna estiva Onde Sonore, organizzata dalla Pro Loco Follonica in collaborazione con il Comune di Follonica. L’ingresso è gratuito.

I Crazy Floyd propongono uno spettacolo che nasce dal desiderio di riportare sul palco non soltanto le composizioni dei Pink Floyd, ma anche le atmosfere, i suoni e le suggestioni che hanno reso la band inglese una delle più influenti della storia del rock.

Crazy Floyd: dagli esordi agli ultimi successi

Il repertorio attraversa l’intera carriera del gruppo, dagli esordi psichedelici guidati da Syd Barrett fino ai grandi album della maturità artistica, offrendo un viaggio attraverso oltre trent’anni di musica che ha lasciato un segno indelebile nella cultura contemporanea.

La cifra distintiva dello spettacolo è la ricerca della massima fedeltà sonora. Tutta la musica viene eseguita rigorosamente dal vivo, senza basi musicali, mentre gli effetti sonori che caratterizzano molti dei brani, voci, rumori, ambientazioni e sequenze originali dei Pink Floyd, vengono riproposti in perfetta sincronia con l’esecuzione della band, contribuendo a ricreare l’atmosfera dei concerti che hanno fatto la storia.

Accanto alla componente musicale, anche quella visiva assume un ruolo fondamentale. Ogni brano è accompagnato da proiezioni video sincronizzate con la musica, pensate per amplificare il coinvolgimento del pubblico e trasformare il concerto in un’esperienza immersiva dove immagini e suoni si fondono in un unico racconto.

Gli artisti

Sul palco saliranno Francesco Novelli (voce), Katia Fini (voce e cori), Sauro Gaggioli (chitarra e lap steel), Andrea Macii (chitarra), Claudio Loggini (tastiere e sintetizzatori), Leonardo Allesi (sax), Paolo Villani (basso) e Samuel Tognoni (batteria), musicisti accomunati da una profonda conoscenza del repertorio floydiano e da una costante attenzione alla qualità dell’esecuzione.

L’appuntamento del 18 luglio rappresenta un’occasione per rivivere dal vivo alcuni dei brani più celebri della storia del rock in uno spettacolo capace di coinvolgere appassionati, musicisti e semplici curiosi, all’interno della suggestiva cornice estiva di Piazza a Mare.