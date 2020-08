Il mito di Raffaello nella lectio magistralis di Claudia La Malfa

CAPALBIO – Una serata dedicata al genio di Raffaello nel 500simo anniversario della morte. E’ in programma domani, giovedì 27 agosto, alle 21.30 sul sagrato della Chiesa di Borgo Carige a Capalbio, con la lectio magistralis della professoressa Claudia La Malfa.

“Raffaello, il mito dell’antico” è il titolo della serata che rientra nel cartellone estivo “E-state a Capalbio”, curato da Fondazione Capalbio in collaborazione con l’Amministrazione comunale che vedrà la professoressa La Malfa, docente di Storia dell’arte alla Loyola Academy di Chicago a Roma e visiting professor alla University of Kent, nel Regno Unito, tenere una lectio magistralis per il pubblico di Borgo Carige.

Autrice della recente monografia “Raffaello. La Rivoluzione dell’antico” (Milano, Rizzoli, 2020) nella lectio magistralis Claudia La Malfa individua alcuni significativi modelli dell’arte antica serviti a Raffaello come ispirazione per la sua produzione artistica e illustra il loro significato nelle invenzioni iconografiche del genio del Rinascimento che con le sue opere ha influenzato numerose generazioni di pittori e affascinato per cinquecento anni collezionisti, storici dell’arte e il grande pubblico degli amanti dell’arte. Introduce la serata l’attrice Giulia Fossà.

Claudia La Malfa. Ha conseguito il dottorato di ricerca presso il Warburg Institute di Londra. Le sue pubblicazioni su Raffaello includono tra l’altro le monografie Raffaello. La Rivoluzione dell’antico (Milano Rizzoli BUR 2020), Raphael and the Antique (Londra Reaktion Books 2020), i saggi “I campanili di Raffaello”, in Predella 2017, “Finding Drawings in a Sixteenth-Century Artist’s Workshop: Raphael’s Uffizi Cartoon” nel volume di prossima uscita a cura di Claudia La Malfa e Sybille Ebert Schifferer Collecting Raphael. Raffaello Sanzio da Urbino in the collections and in the history of collecting, forthcoming (Cambridge Scholars Publishers). Per la trasmissione di RadioTre ideata da Monica d’Onofrio Il Museo Nazionale Claudia La Malfa ha presentato “Raffaello. Il cartone della Scuola d’Atene” (Officina libraria).

I prossimi appuntamenti con “E-state a Capalbio 2020”. Il programma estivo a Capalbio prosegue, sabato 29 agosto, con l’atteso Premio internazionale Capalbio piazza Magenta. Martedì 1 settembre, invece, è in programma l’inaugurazione di “Arte&Vino” alla galleria Il Frantoio.

Per partecipare agli eventi, che sono ad ingresso gratuito, è necessario rispettare le norme del distanziamento sociale e indossare la mascherina.

Il cartellone estivo “E-state a Capalbio” è reso possibile anche grazie al contributo di Banca Tema.

Per maggiori informazioni sul palinsesto estivo è possibile visitare il sito del Comune di Capalbio (www.comune.capalbio.gr.it), chiamare il numero 329 0943246 (per informazioni sulle mostre) o inviare un’email a fondazionecapalbio@gmail.com