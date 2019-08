Il mestiere del cantastorie nello spettacolo per bambini “Felice e Celina, storie da fiera”

FOLLONICA – Prosegue la rassegna “Fantasie del Circo”, spettacoli di trasformismo, clownerie, illusionismo, cantastorie e giocolieri, nella rassegna dedicati ai bimbi e alle loro famiglie con la compagnia di cantastorie Felice e Celina e le loro storie da Fiera venerdì 23 agosto alle ore 21.30 al giardino del Casello Idraulico.

Spettacoli di alto livello artistico quelli che sono in cartellone nella rassegna “Fantasie del circo” e che andranno in scena a Follonica fino a venerdì 30 agosto.

Il secondo spettacolo, che si svolgerà nel giardino del Casello Idraulico venerdì 23 agosto alle ore 21.30, è “Felice e Celina, storie da fiera” per tramandare l’antico mestiere del cantastorie. Felice ha assunto un “garzone di bottega”, giovane, distratto e con tanti grilli per il capo. Ma il vecchio e il nuovo, la memoria e le nuove idee fanno si che a volte “si va per insegnare e si finisce per imparare”.

“La gallina viaggiatora”, “Il canto della sirena”, “La storia della rapa”, bene si adattano al pubblico dei bambini dai 4 ai 6 anni. Brevi racconti, storie, canzoni, filastrocche originali coinvolgono spettatori di tutte le età, per la semplicità e l’immediatezza del linguaggio.

Essendo uno spettacolo musicale, sarà possibile sentire e vedere come funziona un organo di barberia per musica meccanica o come è magico e unico il canto di una sega musicale. O come fa il cantastorie a cantare e suonare quella miriade di strumenti che si porta addosso…

Gli altri appuntamenti della rassegna:

27 agosto: Michele Cafaggi, Fish & Bubbles (Teatro di strada & bolle di sapone) – Giardino del Casello Idraulico

30 agosto: Fausto Giori, Demenzio (Clown acrobata) – Giardino del Casello Idraulico

Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito e, in caso di maltempo, si svolgeranno presso la Sala Leopoldina del Teatro Fonderia Leopolda.