SORANO – L’appuntamento è per venerdì 14 agosto, alla mostra mercato dell’artigianato organizzata dalla Pro Loco di Sorano.

Alle 21:30 è atteso l’inizio del concerto dei Grafica.

Due ore di spettacolo per un progetto in Africa

La storica band, nata proprio a Sorano più di 40 anni fa, guidata dal “medico cantante” Giuseppe Nucci, già semifinalista dell’ultima edizione di The Voice Senior, si esibirà in una kermesse musicale finalizzata alla raccolta fondi per la costruzione di un pozzo di acqua potabile nella regione di Morogoro in Tanzania.

Due ore di spettacolo dove i Grafica presenteranno i brani del nuovo album e altri storici brani del loro repertorio, intervallati anche da canzoni d’autore che trattano argomenti di pace, fratellanza e solidarietà.

Sarà una bella occasione, in questo momento della nostra storia, per ascoltare brani d’autore e mandare un messaggio di pace, solidarietà e di speranza.