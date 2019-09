Il maremmano Paolo Tenerini e il suo Real Dream in concerto: sul palco portano i Genesis

GROSSETO – Dopo il successo dello scorso 30 giugno a Grosseto, i Real Dream, la Genesis Tribute band che ripropone i brani del famoso gruppo inglese con Peter Gabriel voce solista, torna ad esibirsi in Maremma e ancora una volta nel locale “Mi Passi la chiave del 13” alle 22,30 domenica 29 settembre.

Per il grossetano Paolo Tenerini, front-man del gruppo ligure, l’emozione sarà sicuramente doppia, sopratutto quando salirà sul palco e riproporrà i brani della più famosa “band” d’oltre Manica.

“Il live del 30 giugno è andato talmente bene e al di là delle nostre più rosee previsioni e ci è dispiaciuto che un bel po di persone siano rimaste fuori dal locale – spiega Paolo Tenerini, voce solista e ormai affermato cantante dei Real Dream -. Sarà la prima volta in assoluto che suoneremo la mitica “Musical Box”, il primo capolavoro dei Genesis, con una parte scenografica molto bella e impegnativa allo stesso tempo e per la quale mi sono preparato con cura. Gli appassionati sanno che il brano è famoso. Peter Gabriel esce sul palco indossando una maschera da vecchio e li muore. Cercherò di ricreare quella scena che per gli amanti dei Genesis e’ un “Cult”. Credo che ne varrà la pena venire ad ascoltarci”.

Nel frattempo i Real Dream hanno eseguito un paio di live. Il più importante è stato quello del 3 agosto scorso a Savignone, in Liguria, in una spettacolare location. Oltre a fare sold out, i Real Dream hanno avuto l’onore di cantare e suonare alla presenza di Richard Macphail, il “sesto” Genesis. Quello per intenderci, che nell’album “Foxtrot” indossa il cilindro in testa. Dai banchi di scuola è sempre stato con la band inglese dove faceva di tutto. Macphail ha seguito tutto il concerto e alla fine ha speso parole bellissime sulla band e sopratutto su Paolo Tenerini: “Paolo non si limita solo a cantare, ma trasmette l’anima dei Genesis” facendo commuovere il grossetano. Un concerto che ha dato una spinta enorme al gruppo genovese che adesso si sta preparando per il concerto di Grosseto. Le prossime esibizioni dei Real Dream saranno a Chiavari, Milano, poi ancora al Carignano di Genova e Verona.