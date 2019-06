Il Mandorlo compie otto anni: cena in giardino e musica dal vivo

GIUNCARICO – Compie otto anni l’associazione il Mandorlo e li festeggia con una serata di musica dal vivo e una cena in giardino. Domenica 30 giugno, a partire dalle 20, a Giuncarico, nel comune di Gavorrano, si festeggerà l’anniversario del Mandorlo.

Il menù prevede antipasti misti, pici all’aglione, vitello tonnato e insalata mista, e macedonia con gelato, acqua vino e caffè. Per gli adulti 15 euro per i bambini metà prezzo. Tutto il ricavato andrà in beneficenza per la gestione della casa accoglienza gestita dall’associazione. In caso di brutto tempo al cena si svolgerà al chiuso.

Per prenotare: Laura 333.4975054 e Stefania: 349.6666909.