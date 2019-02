Il libro “La parte migliore” arriva in città: l’autore lo presenta alla Maremma

GROSSETO – L’Associazione di promozione sociale Kansassìti ospiterà domani, domenica 24 febbraio 2019 dalle ore18:30, Christian Raimo che presenterà il suo ultimo libro “La parte migliore”, edito da Einaudi.

La chiacchierata sarà accompagnata dall’intervento di Simone Giusti del Collettivo Bianciardi 2022. Ricordiamo che la presentazione si svolge nella sede dell’Associazione Kansassìti e la partecipazione è riservata ai soci regolarmente iscritti.

Bio dell’autore:

Christian Raimo è nato a Roma, dove vive, scrive e insegna. Ha pubblicato per Minimum fax le raccolte di racconti Latte (2001), Dov’eri tu quando le stelle del mattino gioivano in coro? (2004) e Le persone, soltanto le persone (2014). Insieme a Francesco Pacifico, Nicola Lagioia e Francesco Longo – sotto lo pseudonimo collettivo di Babette Factory – ha pubblicato il romanzo 2005 dopo Cristo (Einaudi Stile Libero, 2005). Ha anche scritto il libro per bambini La solita storia di animali? (Mup, 2006) illustrato dal collettivo Serpe in seno. È un redattore di minima&moralia e Internazionale. Nel 2012 ha pubblicato per Einaudi Il peso della grazia (Supercoralli) e nel 2015 Tranquillo prof, la richiamo io (L’Arcipelago). È fra gli autori di Figuracce (Einaudi Stile Libero 2014). Da giugno 2018 è assessore alla cultura del III Municipio di Roma.