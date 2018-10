Il libro: in porto arriva “Denecia”, l’autobiografia di una barca

L’associazione Amici del Porto, in collaborazione con la Marina di Scarlino , organizza per sabato 13 Ottobre alle ore 18 nella sala esposizioni della Galleria del Porto, un incontro con il musicista/scrittore Roberto Soldatini, durante il quale l’artista illustrerà l’ultimo suo libro “Denecia”, autobiografia di una barca.

Nel corso della presentazione l’autore spiegherà con esempi musicali il rapporto tra la musica e il mare, e come il navigare a vela ha cambiato il suo modo di interpretare la musica, suonando il suo violoncello Stradivari del 1714.

Quella di Denecia –Mursia editore- è la prima autobiografia al mondo scritta da una barca a vela. Racconta della sua nascita, dei suoi compagni di viaggi, dei loro amori, delle loro passioni e delle loro disavventure. Ma anche dei luoghi meravigliosi che ha conosciuto, ovviamente visti sempre e soltanto da dove li può vedere una barca: dal mare.

Più di ottantamila chilometri d’acqua, dall’Inghilterra fino alla Grecia, passando per la Francia, la Corsica e la Sardegna. Le riflessioni di Denecia su noi esseri umani sono disincantate, scavano nel nostro

animo e lo trafiggono. Racconta con spietata lucidità il mondo dalla sua prospettiva, come se fosse un extraterrestre. E in qualche modo lo è, vivendo in un’altra dimensione, quella acquatica.

La sua biografia è in realtà un romanzo liberamente ispirato a fatti realmente

accaduti. Un romanzo di mare e d’amore, che narra tre storie, susseguitesi nell’arco di vent’anni sul ponte di quella barca.

Biografia:

Roberto Soldatini e’ nato a Roma nel 1960. Direttore d’orchestra, compositore, violoncellista scrittore e navigatore solitario. Come scrittore ha pubblicato tre libri. Nel 2014 La musica del mare (premio Marinkovich per la letteratura) e nel 2016 Sinfonie Mediterranee (entrambi editi Nutrimenti). La traduzione in francese (edition Zeraq), La musique de la mer ha vinto il prestigioso Prix Albatros 2017 (primo autore non francese premiato)

Dal 2011 Roberto Soldatini vive a bordo della sua barca a vela, alternando ogni anno sei mesi di navigazione in solitario e sei mesi ormeggiato in porto a Napoli per svernare.

L’ingresso e’ gratuito.