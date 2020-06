Il lessico femminile di Sandra Petrignani alla Libreria delle ragazze

GROSSETO – Comincia con Casa e finisce con Tempo il “lessico femminile” che Sandra Petrignani ha scelto per il suo ultimo peregrinare nell’anima e nella scrittura delle autrici più amate. Per ricostruire con un attento lavoro di tessitura le parole delle donne. «Capire qualcosa di più della mia stirpe, trovare il bandolo del nostro comune sentire femminile – scrive nel prologo -. Così ho legato la mia parola a quella di tante donne che mi hanno preceduta e nutrita, le scrittrici di cui possiedo libri sottolineati, appuntati, deformati. Virginia Woolf, Natalia Ginzburg, Annie Ernaux, Marguerite Duras, Elsa Morante, Sylvia Plath, Ingeborg Bachmann, Anna Maria Ortese… E tantissime altre. Ne ho seguito le orme, le ombre, le opere e i fatti della vita, per decifrare la tela di un pensiero e di un lessico nostri».

Per una intrigante coincidenza, Casa e Tempo sono parole che abbiamo pronunciato tante volte nel lockdown, casa rifugio e prigione, tempo dilatato e ristretto, così da sentire molto attuale e vero il suo libro, in un momento in cui la nostra libertà ci appare limitata. E di libertà femminile parlano tutte le voci scelte da Sandra Petrignani, una libertà che a volte può fare paura, ma che non appare come voce autonoma, perché in tutte le altre parole si declina. L’Amore, a volte inventato. Le Relazioni, a volte pericolose. Le Cose, spesso insignificanti, ma che diventano importantissime. Cos’è Lei per Lui, e cos’è Lei per Lei… Naturalmente le Madri verso i figli, e i Figli verso le madri. In una ricerca che passa anche per una parola ambita e contestata, Verità. Che è un azzardo invocare o definire, ma con cui ci dobbiamo misurare. E che forse sta proprio nella scrittura. Donatella Borghesi ne parla con l’autrice il 19 giugno alle 17.30 alla Libreria delle ragazze in via Fanti a Grosseto.

Sandra Petrignani, scrittrice e giornalista culturale, ha pubblicato racconti e romanzi, memoir e biografie. Tra i suoi titoli più conosciuti La scrittrice abita qui, viaggio nelle case-museo di grandi scrittrici del Novecento, da Woolf a Yourcenar, da Colette a Deledda, a Blixen; Marguerite, romanzo dedicato alla figura della Duras; La corsara. Ritratto di Natalia Ginzburg.