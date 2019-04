Il Lavoro Narrato torna in città: ecco tutti gli eventi e i laboratori per i ragazzi

FOLLONICA – Anche quest’anno il Comune di Follonica, il Cantiere Cultura e gli Istituti Comprensivi Follonica 1 e Leopoldo II di Lorena aderiscono alla Notte del Lavoro Narrato, giunta alla sua sesta edizione e che vede coinvolte in un progetto condiviso realtà sociali, culturali e associazionistiche della città.

L’iniziativa nasce dall’intento del sociologo Vincenzo Moretti di creare un momento di riflessione sul lavoro, sull’importanza del lavoro fatto di dignità e di diritti, lavoro che vuol dire identità, senso di appartenenza, autonomia, rispetto di sé e degli altri, possibilità.

Un lavoro ben fatto, che è importante raccontare, perché siamo ciò che raccontiamo.

La notte del Lavoro Narrato, che si svolge il 30 aprile a Follonica, seguirà questo calendario:

ore 8.30 Scuola Cimarosa “Imparare facendo….Laboratorio di cartapesta”

ore 9.15 Scuola Pacioli via Gorizia “Esperienza del concerto in carcere”

ore 10.00 I Melograni presso teatro via Varsavia “Lavoro ben fatto dei bambini”

ore 10.15 Scuola Don Milani via Varsavia “SeminiAmo la legalità”

ore 11.00 Campi Alti “Motoria”

ore 11.30 Scuola Rodari via Palermo “Lavoro Ben Fatto e tempo dedicato”

ore 16.30 Scuola Bugiani Ilva “Lavori di classe”

ore 17.00 Magma “Le agende rosse”