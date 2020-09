Il jazz protagonista a Nomadelfia con Marini e Ferretti

GROSSETO – La rassegna “Grosseto in scena” promossa dal Comune sta per terminare. il penultimo spettacolo è in programma giovedì 3 settembre alle 21.30 in piazza Don Zeno di Nomadelfia a Gorarella.

Sarà una serata dedicata al jazz con l’esibizione del duo composto da Stefano Marini (chitarra) e da Augusto Ferretti (pianoforte). I due giovani musicisti toscani sono uniti dalla passione per l’improvvisazione.

«La storia del jazz – dicono Marini e Ferretti – è ricca di brani memorabili, scritti da quelli che sono i capiscuola di un genere musicale in continua evoluzione. Durante il concerto daremo una nostra versione di questi brani, attingendo dai più grandi compositori per arrivare a suonare composizioni originali, spinti dall’esigenza creativa di dar voce a un’espressione musicale personale».

L’ingresso all’evento è gratuito ma è consigliata la prenotazione al numero 347 8040831.