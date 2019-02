Il gruppo teatrale Controscena mette in scena lo spettacolo Fuorifuoco

SANTA FIORA – La stagione teatrale di Santa Fiora “Teatro Donna” prosegue con lo spettacolo Fuorifuoco del gruppo teatrale Controscena, per la regia di Maria Teresa Delogu. Lo spettacolo si terrà sabato 23 febbraio, alle 21 e domenica 24 febbraio alle ore 17 e 15, al teatro Andrea Camilleri. Molto liberamente ispirato al noto racconto di Bradbury “Fahrenheit 451” lo spettacolo Fuorifuoco vede in scena gli allievi del corso di teatro realizzato nella stagione 2018-19.

C’è un presente-futuro nel racconto in cui i pompieri non svolgono il compito di spegnere gli incendi, ma hanno l’incarico di appiccarli. Devono bruciare…cosa? E’ loro preciso compito bruciare i libri, perché la società di questo inquietante presente-futuro non può tollerare la conoscenza.

E per questo prevede forme di felicità obbligatorie, prevede di aderire agli standard e dove non è sufficiente l’adesione inconsapevole, intervengono psicofarmaci e antidepressivi.

In questo nuovo presente-futuro è vietato leggere e possedere libri, perché i libri sono portatori di idee. E le idee sono pericolose per il potere.

In questo triste e alienato mondo Bradbury ci indica una possibile soluzione: la memoria. Quando ciò che è letto diventa memoria, non può più essere distrutto, né bruciato. Dietro a ogni rogo di libri c’è la paura che il potere ha delle idee e della loro diffusione. Proprio questa è una possibile forma di resistenza culturale: leggere, conoscere, ricordare.

Il cartellone della stagione teatrale del Comune di Santa Fiora è curato da Fondazione Santa Fiora Cultura. I prossimi appuntamenti sono: domenica 10 marzo, alle 17.15 “Tre pecore viziose”, una commedia in tre atti di Eduardo Scarpetta. Venerdì 15 marzo il palco del teatro di Santa Fiora ospiterà, a partire dalle 21, un live elettrizzante di Paola Minaccioni cui darà vita ai suoi personaggi più noti, nati in TV e radio, creando un vortice di comicità irresistibile. Domenica 31 marzo, alle 17 e 15 sarà di scena Far Finta di Essere Gaber, uno spettacolo di teatro-canzone a cura del Teatro dello Sbaglio. Chiuderà la rassegna, sabato 6 aprile, alle 21, lo spettacolo In stasera ovulo di Antonella Questa. Un monologo che indaga sulle problematiche della maternità “over 35” e della sterilità femminile.

Il biglietto dello spettacolo ha un costo di 7 euro. La biglietteria è aperta il giorno prima dello spettacolo dalle 15 e 30 alle 18 e 30 e il giorno dello spettacolo dalle ore 11 alle 12 e 30 e dalle 15 e 30 alle 18 e 30.

Info: teatro comunale Andrea Camilleri via San Rocco, 13 – Santa Fiora 335 84 01 202 dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 19.00