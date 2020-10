Il gruppo di scrittura creativa dell’Unitre si presenterà ai cittadini: appuntamento al Museo

PIOMBINO – Al via il programma di Ottobre libri 2020, la rassegna organizzata dalla Biblioteca civica Falesiana in collaborazione con Parchi Val di Cornia, la cooperativa Pleiades, Unitrè, Npl, il comitato soci Coop di Riotorto e le Librerie Coop, in adesione alla campagna di promozione della lettura e del libro della Regione Toscana.

Un totale di 13 eventi, tutti a ingresso gratuito, pensati per tutte le fasce d’età.

Il primo evento si terrà giovedì 15 ottobre alle 17.30 al Museo archeologico di cittadella: Penne curiose, il gruppo di scrittura creativa dell’Unitre nato nel 2012, si presenterà ai cittadini con la partecipazione dello psicologo Maurizio Cinquini e Pablo Gorini, presidente dell’Unitre.

Grazie all’incontro con l’editore piombinese Gordiano Lupi, a partire dal 2016, a conclusione di ogni laboratorio annuale, i frutti dei lavori svolti sono stati raccolti e pubblicati. Sono nati, così, i cosiddetti “Quaderni” di scrittura creativa: “Unitre in giallo”, “Donne nei vortici del tempo”, “Fiabe, Favole, Filastrocche” e, ultimo, “Quando il tempo sembrava immobile” che raccoglie appunti, riflessioni, poesie e racconti annotati al tempo del lockdown.