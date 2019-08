Il Grifone d’Oro 2018 al Festival Cromatica: Antonio Di Cristofano in concerto a Marina

MARINA DI GROSSETO – Oramai il Festival Cromatica tutti i colori della musica si avvia alla sua fase conclusiva e per il suo sesto appuntamento offre al pubblico di Marina di Grosseto un concerto pianistico di altissimo livello.

Sarà infatti Antonio Di Cristofano – il direttore dell’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti”, insignito lo scorso 10 agosto del Grifone d’oro, la più altra onorificenza data dalla città di Grosseto – ad esibirsi presentando un estratto di brani estrapolati dal suo ultimo cd Encores, portando in scena un pot-pourri di brevi ma famosissimi pezzi che abitualmente utilizza come bis.

Antonio Di Cristofano si esibisce nei più prestigiosi teatri e sale di tutto il mondo, ha suonato con le più importanti orchestre del pianeta, senza dimenticare la sua funzione formativa di altissimo livello, partecipando come docente in masterclass e presidente di giuria in concorsi pianistici internazionali, sparsi per tutto il globo.

“Siamo felici – raccontano gli organizzatori del festival – che il maestro abbia accettato di esibirsi in una così giovane realtà artistica, permettendoci di continuare nella nostra idea iniziale, cioè quella di portare sul palco talenti emergenti o affermati, come in questo caso, della nostra bellissima terra: La Maremma”.

Il concerto si terrà venerdì 9 agosto nella Chiesa di San Rocco a Marina di Grosseto alle 21:15. Ingresso libero.