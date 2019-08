Il Grey Cat Festival a Vetulonia con il duo Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello

VETULONIA – Continua la nuova edizione di Grey Cat Festival. Un nuovo appuntamento di una appassionante maratona musicale che coinvolge grandi e piccoli centri, teatri, piazze, castelli, ex spazi industriali della Maremma Toscana in una full immersion tra musica, natura e territorio. Domenica 11 agosto alle 21.30 a Vetulonia (Castiglione della Pescaia), in piazza Vetluna il concerto dello straordinario duo formato da Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello.

Ci sono due modi di fare le cose insieme: proseguire due strade parallele che portano alla stessa meta, oppure pedalare all’unisono. Quest’ultima è la scelta che hanno fatto Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello, e l’album “Tandem” è l’approdo naturale di un rapporto artistico già rodato, di un’unione iniziata sul palco ma che trascende le regole delle classiche collaborazioni.

Bosso e Mazzariello si incontrano nella primissima formazione degli High Five, una “All Stars” di giovani talenti del firmamento jazzistico italiano. Da quel giorno li lega un’amicizia complice che li fa mettere naturalmente a disposizione della stessa passione per la musica e della sperimentazione fra generi. “Tandem” racconta lo stesso spirito di condivisione che i due trovano nella vita, interpretando grandi canzoni e temi della musica internazionale senza distinzione di genere: da “Oh Lady Be Good” di George Gershwin a “Luiza” di Antonio Calros Jobim. Dall’omaggio a Michael Legrand in una versione di “Windmills Of Your Mind” al tema di “Taxi Driver” di Bernard Herrmann, brani che confermano nuovamente, dopo l’interpretazione di Nuovo Cinema Paradiso, l’omaggio a Nino Rota e la sonorizzazione de Il sorpasso, la fascinazione di Fabrizio per il mondo del cinema. Spazio anche ai brani originali. Un viaggio magico, una miscela di tensioni e distensioni, improvvisazioni magnifiche, lirismi ed energia pura che catturerà l’ascoltatore in un suono incantevole.

Ingresso libero

info 055 240397 www.eventimusicpool.it – 0566 52012.