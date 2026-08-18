MASSA MARITTIMA – Appuntamento a Massa Marittima, mercoledì 19 agosto, con il duo formato dalla cantautrice e chitarrista Simona Severini e dal contrabbassista Jacopo Ferrazza che presenta “Dream Scenario”, il primo album uscito il 7 novembre 2025.

Nato nell’ottobre del 2022, dopo numerosi concerti in Italia e all’estero, il duo affina il proprio repertorio durante una residenza artistica presso il Centro di Produzione Adriatico, per poi entrare in studio di registrazione nel gennaio 2025.

Simona, voce e chitarra, Jacopo, contrabbasso: due musicisti diversi ma complementari, con background differenti che danno vita a un equilibrio inedito e a un rinnovato orizzonte creativo.

Il titolo dell’album trae ispirazione dall’omonimo film di Kristoffer Borgli, storia surreale di un uomo che si ritrova a comparire nei sogni di persone a lui estranee, fino a essere riconosciuto nella realtà.

“Dream Scenario” parla, infatti, di ciò che accade quando dormiamo: come portiamo nel sogno ciò che viviamo da svegli, così nella veglia riportiamo ciò che il sogno ci ha lasciato.

Simona e Jacopo evocano una condizione sospesa, un limbo affascinante e perturbante, tradotto in musica attraverso linguaggi differenti, in un continuo alternarsi di tensione e distensione.

Dream Scenario è un unico contenitore di ambientazioni e stili diversi, ma anche una riflessione sui percorsi immaginari, sui limiti e sulla nostalgia. È uno spazio in cui realtà e possibilità si sfiorano, dove ogni suono sembra nascere da un ricordo e aprirsi verso un’atmosfera stratificata, dolce e inquietante, che esplora il confine tra controllo e abbandono.

Ingresso € 12/10 rid. + d.p.

Grey Cat Festival è organizzato e gestito da Associazione Music Pool con la direzione artistica di Stefano “Cocco” Cantini, è promosso dalle amministrazioni comunali di Follonica, Scarlino, Grosseto, Castelnuovo Val di Cecina, Gavorrano, Castiglione della Pescaia, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Suvereto (coinvolgendo ben tre territori provinciali). Il Festival è sostenuto dalla Regione Toscana, dal Ministero della Cultura e dalla Fondazione CR Firenze.

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