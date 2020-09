Il Giro rosa passa in città e la notte si colora: serata di eventi in centro per grandi e piccini

GROSSETO – La settimana Rosa, organizzata dal Ccn Centro storico di Grosseto, con il contributo e la coorganizzazione del Comune, e con il contributo di Banca Tema, Centro commerciale Aurelia Antica, Conad, Confesercenti e Confcommercio, entra nel suo vivo ad un giorno dal via della 31esima edizione del Giro Rosa d’Italia femminile.

Dopo i primi giorni di piccoli eventi collaterali alla manifestazione sportiva, dopo aver abbellito a tema “rosa” il centro storico e le vetrine dei negozi, sia del Centro Storico che del Centro Commerciale Aurelia Antica, che si stanno sfidando a suon di like in un contest sui social, giovedì 10 settembre già dal pomeriggio si inizierà a respirare aria di “Giro”: a dare il là alle iniziative in piazza, saranno i ragazzi del Team Bike Ballero, Milleritalia che dalle 16.30 si scateneranno in una serie di gimcane dimostrative in Piazza Duomo.

Allo stesso orario, presso il Museo Archeologico e d’arte della Maremma, sarà organizzato un laboratorio per bambini dai 6 agli 11 anni “Specchio delle mie brame…” dove impareranno, con la tecnica dell’incisione, a creare uno specchio come quello usato dalle antenate etrusche e romane. (max 10 bambini | Prenotazione obbligatoria al numero 0564 488752/760 o tramite e-mail a accoglienzamaam@gmail.com)

Un pochino prima, intorno alle 16:00 presso il Chiostro della Biblioteca Chelliana la consulente babywearing Veronica Perfetti, che espleta corsi di specializzazione per essere una figura professionale che può seguire le mamme ed insegnare loro a portare i propri bambini, ci sarà un incontro per spiegare alle mamme la parte della fisiologia del neonato e del mondo dei supporti ergonomici. L’arte del portare i bambini è vecchia di millenni, da sempre i neonati sono stati portati, in braccio o in vecchie lenzuola; oggi ci sono tanti supporti e tanta più conoscenza della fisiologia e portare diventa rispettare il bambino a tutto tondo.

Le mamme che parteciperanno all’incontro a numero chiuso sono accompagnate da neonati o ancora in dolce attesa, e il tutto si svolgerà nel rispetto delle disposizioni per l’emergenza Covid-19. La durata è di circa 2 ore.

Il clou del pomeriggio si avrà alle 18.00 in piazza Dante quando sarà dato il via ufficiale alla 31esima edizione del Giro Rosa con la presentazione delle 24 squadre in gara: ad ogni atleta verrà regalato un cesto di frutta biologica offerto dallo sponsor C.A.I. (Coop. Agricoltori Ionici).

Questa sarà anche l’occasione per la premiazione della miglior vetrina a tema del Centro Storico e del Centro Commerciale Aurelia Antica che in questi giorni chiunque può votare sui social di entrambe le compagini: sarà estratto a sorte anche un votante per parte che riceveranno ciascuno un buono spesa da Conad Aurelia Antica del valore di 50 euro.

Dalle 21.00 si darà il via alla “Notte rosa” con i negozi del centro storico aperti dopo cena, filodiffusione musicale, apertura straordinaria del Museo Archeologico e d’arte della Maremma, del Polo Culturale delle Clarisse con il Museo Collezione Luzzetti e del Museo di Storia Naturale della Maremma con ingresso gratuito dalle ore 21.00, esibizioni estemporanee dei ballerini della scuola di Ballo Odissea 2001.

Verrà allestito tra Piazza Dante e Piazza Duomo un “Villaggio in rosa” che vedrà protagonista il gruppo Labriola che porterà parrucchieri, estetisti e truccatrici che personalizzeranno capelli, unghie e volti di tutte le donne che vorranno mettersi in gioco, il tutto lasciando un’offerta che sarà devoluta all’ Associazione Olympia de Gouges Centro Antiviolenza di Grosseto, presente con un proprio gazebo.

Il villaggio ospiterà anche l’associazione Insieme in rosa onlus, sempre molto attiva e attenta in questo tipo di manifestazioni con l’obiettivo di promuovere progetti destinati alla cura e il benessere dell’individuo.

Ci sarà anche un percorso dedicato alle mountain bike che potrà essere provato con le biciclette elettriche e muscolari messe a disposizione dal negozio Mbm Bike Store, dall’ A. S. D. MaremmaME (Mobilità Ecosostenibile), dal Bike hotel Massa Vecchia e dalle ragazze di “Ride Like a girl project”

Questo progetto è nato nel 2015 con l’aspirazione di creare una community di donne in bici in grado di supportarsi fra loro e di condividere le proprie esperienze sia in bici da strada che in mountain bike: lo sport e soprattutto la bicicletta sono un’ottima terapia, capace di rendere le donne più motivate, autonome e forti…non solo fisicamente. Da quando è nato, “Ride Like a Girl Project” ha dato vita a oltre 20 eventi e pedalate in tutta Italia.

L’intento del progetto però non è soltanto quello di creare un gruppo di cicliste che pedalano insieme, ma anche dare loro la possibilità di scoprire nuove località, territori e percorsi.

Alle ore 21:15 e alle ore 22:00 il Museo Archeologico e d’arte della Maremma organizzerà un percorso tematico alla scoperta del museo e delle sue ricchezze dal titolo “MAAM in rosa: i mille volti delle donne”.

max 10 partecipanti per turno. Prenotazione obbligatoria al numero 0564 488752 o tramite e-mail a accoglienzamaam@gmail.com

Alle ore 21.15 nel chiostro della Bilioteca Chelliana concerto tutto al femminile del Duo Fantasie, con Jana Theresa Hildebrandt al flauto e Monica Jimenez Calvo al pianoforte, due insegnanti del Liceo Musicale che proporranno un repertorio dedicato alle donne.

Alle ore 21.30 “Passeggiata Notturna in Rosa” sulle mura a cura della UISP, alla quale aderiràe anche il gruppo amatoriale “Illuminando le Mura” che darà così il via alla sua stagione.

L’andatura della passeggiata sarà libera, quindi potrà essere effettuata di corsa, in tecnica fitwolking, in nordic wolking oppure a passo normale e si svolgerà sulla pista pedonale delle Mura Medicee con partenza da piazza Dante in direzione bastione Molino a vento (comunemente chiamato “Cinghialino”), poi Cavallerizza, Cassero e bastione della Rimembranza (Leoni).

La partecipazione sarà libera e aperta a tutti: chi vuole potrà seguire gli accompagnatori UISP nelle varie tecniche di cammino.

Oltre a far conoscere e vivere le mura Medicee per la popolazione locale l’intento della UISP è quello di creare un’occasione anche per le varie persone che seguono la carovana Rosa per far vivere questo sontuoso monumento in piena sicurezza.

La partenza sarà da piazza Dante in maniera scaglionata a gruppi di 10 persone e dovrà essere indossata la mascherina fino al bastione Molino a vento; poi potrà essere tolta se verranno rispettate le distanze di sicurezza che le disposizioni COVID impongono.

Venerdì 11 settembre sarà poi il giorno della partenza da Piazza Dante della prima tappa del Giro Rosa 2020 che vedrà le atlete contendersi la maglia rosa con una crono a squadra che vedrà il termine intorno alle ore 15.30 al Centro Commerciale Aurelia Antica dove sarà assegnata la prima maglia rosa di questa edizione.