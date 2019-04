“Il Gioiello” di Fabrizio Casu: in un libro la magia dei preziosi

GROSSETO – Giovedì 11 aprile, alle ore 15,30, nella sala consiliare del Comune di Grosseto, il comitato locale della Società Dante Alighieri presenterà il libro “il Gioiello” di Fabrizio Casu.

L’evento, patrocinato dal Comune di Grosseto, vedrà presente l’autore, che ci accompagnerà in un viaggio dalla preistoria fino ai giorni nostri, scoprendo come e perché i gioielli siano riusciti a crearsi una importanza ed un fascino a cui è difficile resistere. Esso è da sempre un indicatore di stato sociale e nei tempi più antichi anche dotato di proprietà magiche e protettive. Un saggio che mette a confronto la sua evoluzione merceologica, tecnica e stilistica con i cambiamenti politici, economici e culturali della Grande Storia, non tralasciando l’analisi della figura di chi crea questi manufatti, dalla dimensione artigiana a quella industriale.

Per maggiori informazioni sull’eventoe in generale sulla Società Dante Alighieri: 3921269888, dante.grosseto@gmail.com, www.ladante.it.