GROSSETO – Venerdì 3 aprile alle ore 17.00, al Museo di storia naturale della Maremma è in programma “Il gioco dell’ecologia”, un laboratorio pensato per coinvolgere adulti e bambini dai 7 ai 12 anni in un’attività divertente e allo stesso tempo educativa, dedicata ai temi della sostenibilità ambientale e della tutela del pianeta. Il costo di partecipazione è di 8 euro per un adulto e un bambino e di 10 euro per un adulto e due bambini.

L’iniziativa si sviluppa come una sfida a squadre, in cui i partecipanti saranno chiamati a confrontarsi su azioni quotidiane, comportamenti virtuosi e buone pratiche utili alla salvaguardia dell’ambiente. Attraverso il gioco e il confronto diretto, i partecipanti potranno approfondire in modo semplice e coinvolgente alcune delle principali tematiche legate all’ecologia, sviluppando maggiore consapevolezza sul ruolo che ciascuno può avere nella protezione delle risorse naturali.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il Museo di storia naturale della Maremma al numero 0564 488571 oppure scrivere all’indirizzo e-mail [email protected].