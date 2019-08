“Il Giglio è lirica festival”: quattro giorni di musica nell’isola

ISOLA DEL GIGLIO – L’Isola del Giglio, uno dei gioielli più splendenti della Maremma, torna ad ospitare il festival più atteso dell’estate, “Il Giglio è lirica festival” arriva alla sua decima edizione, grazie all’amore per la musica nutrito dall’Associazione Culturale “l’Arte in scena” Laboratorio Lirico e alla dedizione del direttore artistico Gianni Mongiardino.

“Sono passati dieci anni da quando abbiamo creato l’ associazione aulturale “l’Arte in scena” Laboratorio Lirico – commenta il presidente Giovanni Battista Mongiardino -. Tutti noi siamo consapevoli che per crescere non servono solo competenze tecniche, ma anche l’abilità di instaurare e coltivare relazioni sociali nutrite da cultura e spettacolo. Un’organizzazione che in questi dieci anni ha implementato il proprio valore artistico ed è diventata anche un bellissimo esempio di volontariato, grazie anche ai tanti giovani provenienti da un panorama internazionale, che prestano la propria attività e donano il loro tempo per la musica. Un anniversario, il decimo, molto importante per noi, fieri di poter affermare che è grazie alla generosità di tanti che l’associazione può continuare a vivere e ad operare in ambito nazionale. Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno creduto, e che continuano a credere, nei valori quali solidarietà e condivisione”.

Una cornice incantata caratterizzata da un mare trasparente ed un ambiente incontaminato, fatta di piccoli borghi antichi, i quali implementano la straordinaria poesia creata dagli spettacoli che compongono il manifesto del Festival.

Il Festival avrà inizio domenica 11 agosto e terminerà con lo spettacolo che andrà in scena mercoledì 14 dello stesso mese. Definibile quasi come itinerante, una delle sue caratteristiche più interessanti sarà quella di non preferire un unico luogo dove allestire gli spettacoli, saranno infatti toccate le location più belle dell’Isola come piazza della Meridiana a Giglio Porto, dove alle 21.30 sarà presentato il primo spettacolo, il concerto lirico “Note di Notte” ideato per le celebrazioni dei 100 anni della morte di Ruggero Leoncavallo, in collaborazione con il Comitato di San Lorenzo.

Sarà invece un’opera lirica in due atti “Il barbiere di Siviglia” di Gioacchino Rossini a popolare la piazza dei Lombi nei pressi di Giglio Castello, lunedì 12 agosto dalle 21.30, rinnovando la sua ospitalità la sera seguente, martedì 13 agosto dando vita ad un’opera pop per bambini e adulti “il gatto con gli stivali”, libretto e sceneggiatura di Menicagli e musiche di Lacagnina, Mazzoli e Menicagli, festeggiando infine la conclusione del festival con lo spettacolo Loves

Jazz, che vede l’esibizione degli artisti Dado Moroni & Max Ionata, impreziosita da un aperitivo in piazza che avrà inizio alle 19.30.

L’ingresso sarà libero per tutti gli spettacoli tranne che per l’evento finale Loves Jazz al quale sarà possibile accedere solo su invito.

Per maggiori informazioni in merito agli spettacoli e ad un eventuale pernottamento, potete consultare il sito www.ilgiglioelirica.com dove sarà possibile prendere visione dei nominativi delle strutture più ideali per un eventuale soggiorno, e richiedere gli inviti per la serata conclusiva del festival, in alternativa è possibile visionare la pagina facebook “Associazione Arte in scena” (@arteinscenalirica), oppure inviare una mail all’indirizzo asscult.arteinscena@libero.it, o telefonare ai numeri 347/8757126 – 338/8178612.

Associazione Culturale “L’Arte in Scena” Laboratorio Lirico – Via Roma, 28 – 58012 Isola del Giglio GR – Tel. 347/ 2580595 – asscult.arteinscena@libero.it – www.ilgiglioelirica.com