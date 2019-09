Il gigliese Simone Brundisini in un incontro sulle animazioni in 3D dopo il Premio Oscar

ISOLA DEL GIGLIO – Si chiama “Un Giglio da Oscar” l’evento che stasera, alle 22, è in programma in piazzetta dei Lombi (a Giglio Castello), con ingresso libero e assegnazione posti fino a esaurimento. L’appuntamento si inquadra nel cartellone della Festa dell’uva e delle cantine aperte.

Il gigliese Simone Brundisini, premio oscar per l’animazione del film “Spider-man: un nuovo universo”, spiegherà come si realizzano le animazioni in 3D, parte integrante del film che lo ha portato a ricevere il meritato premio. La serata verrà presentata dal comico e attore Dario Vergassola.

L’evento è organizzato dal Consorzio Imprese Isola del Giglio, in collaborazione con la pro loco e il Comune