Il genio di Leonardo Da Vinci nella conferenza sul Rinascimento

GROSSETO – Il ciclo di conferenze sul Rinascimento, patrocinato dalla Provincia e dalla Commissione provinciale Pari opportunità, continua il 12 dicembre alle ore 17 in Sala Pegaso con un incontro sull’universalità del pensiero di colui che viene considerato il genio italiano per eccellenza: Leonardo da Vinci.

L’incontro dal titolo “Leonardo da Vinci: l’enigma di un genio” si colloca quasi a chiusura delle celebrazioni in memoria dei 500 anni dalla sua morte. Un convegno che vuole far luce sulla sensibilità umana e artistica di un personaggio geniale e imperfetto che ci ha lasciato un tesoro inesauribile di opere, riflesso dei molteplici aspetti della sua eclettica personalità.

Leonardo Da Vinci (1452-1519), sebbene vissuto per gran parte del ‘400 è considerato l’artista che apre il nuovo secolo. Pittore, scultore, architetto, studioso di ingegneria e di meccanica, matematico, anatomista e scrittore, egli riuscì a trasfigurare la scienza in arte in maniera sublime.

Il ciclo di conferenze “Rinascimento: I Misteriosi Segni di una Nuova Arte” è organizzato dall’associazione Archeosofica seconda sezione di Grosseto via Ambra 29. Per info www.archeosofiagrosseto.it