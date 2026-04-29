FOLLONICA – Una città tutta nuova ideata dai ragazzi: questo il tema della mostra con i disegni degli studenti prevista per venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 maggio dalle 17 alle 20 al Casello idraulico di via Roma. Venerdì 1 maggio alle 17 l’apertura ufficiale della mostra, alla presenza degli studenti e autorità.

A spiegare l’evento il Il Kiwanis Club Follonica: “Dopo l’organizzazione del premio letterario internazionale di poesia “La sorgente di Castalia” stiamo organizzando un altro progetto in collaborazione con la scuola secondaria di primo grado “Arrigo Bugiani” di Follonica denominato “Follonica città futura” con il sostegno dell’Amministrazione comunale. In tale progetto gli studenti sono andati in giro per Follonica e hanno individuato i luoghi più caratteristici della città. A scuola, coadiuvati dalla insegnante di materie artistiche hanno rielaborato e riprogettato, con disegni e pitture i luoghi visionati e come li vedrebbero in futuro quando saranno adulti”.

Nei giorni scorsi sono stati consegnati alla segreteria del Kiwanis Club Follonica i disegni con relativi progetti.

È stata nominata una apposita commissione esaminatrice formata da: Carla Moscatelli, presidente Kiwanis Club Follonica; Loriano Lotti, ideatore del progetto, segretario Kiwanis Club Follonica; Stefania Turini, assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Follonica.

La commissione sta esaminando i disegni e i progetti elaborati dagli studenti e individuerà tre vincitori che verranno premiati.

Successivamente in un giorno di maggio, concordato con il dirigente scolastico e l’Amministrazione comunale di Follonica, nella Sala Tirreno di via Bicocchi, 53/A verranno premiati gli studenti vincitori del concorso.

“Durante l’apertura della mostra, che sarà ad ingresso libero, verranno illustrati al pubblico i principi e gli ideali del Kiwanis con i propri programmi – conclude l’associazione -. Il ricavato dall’organizzazione dell’evento sarà interamente devoluto per l’acquisto di culle termiche per i bambini dell’Africa Orientale che ne avranno bisogno, in collaborazione con l’Unicef”.