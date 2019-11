“Il furto della fontana del porcellino” chiude la rassegna Premio Sem Benelli al Teatro dei Concordi

ROCCASTRADA – Gran finale sabato 30 novembre al Teatro dei Concordi di Roccastrada per la Rassegna stabile di teatro amatoriale “Premio Sem Benelli”. L’appuntamento si aprirà alle ore 21 con la commedia fuori concorso “Il furto della fontana del porcellino”, messa in scena dalla Compagnia La Scioccolona di Sassoforte, e proseguirà con la premiazione della migliore rappresentazione, migliore attrice e miglior attore della rassegna, che ha visto salire sul palcoscenico roccastradino cinque compagnie di teatro amatoriale in arrivo da Toscana, Umbria e Liguria. I riconoscimenti saranno assegnati sulla base dei giudizi della giuria composta da esperti di teatro, attori e giornalisti che ha assistito a tutti gli spettacoli.

Informazioni. La Rassegna stabile di teatro amatoriale ‘Premio Sem Benelli’ è organizzata dal Comune di Roccastrada e dalla Compagnia Instabile dei Dintorni con la collaborazione del Coeso, Società della Salute dell’area socio sanitaria grossetana. Il biglietto per la serata finale può essere acquistato la sera stessa, dalle ore 17.30 alle ore 19 e dalle ore 20.30, oppure contattando i numeri 339-003489 (Ezio); 320-143053 (Mariano); 320-5642070 (Loretta) e 389-5249091 (Susanna). E’ previsto soltanto il posto unico al costo di 8 euro.