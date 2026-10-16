GROSSETO – Dopo i successi dei concerti estivi sul territorio provinciale il Festival Music & Wine, giunto quest’anno alla propria trentaseiesima edizione sotto la direzione artistica del maestro Giovanni Lanzini, torna in città con il consueto appuntamento autunnale dei Concerti del Granduca presso la Sala Azzurra dell’omonimo Hotel Granduca a Grosseto.

Tre domeniche pomeriggio a partire dal 25 ottobre e fino al 22 novembre, con inizio alle ore 17,30 e con nomi di spicco nel panorama della musica da camera nazionale ed internazionale e programmi di grande interesse.

Nel primo appuntamento, quello di domenica 25, saranno le note del celebre flautista turco Hurkan Ayvazoglu e della nota chitarrista tarantina Maria Ivana Oliva a “dare il la” alla manifestazione con un interessantissimo programma per flauto e chitarra che spazia dal romanticismo italiano fino alla Spagna e al Mediterraneo.

L’8 novembre sarà la volta dell’imperdibile duo formato dal mezzosoprano Giorgia Pesaresi e dal raro fortepiano (progenitore del pianoforte) di Alessia Mortaloni ad offrire uno spaccato degli amori, delle seduzioni e delle follie dei salotti ottocenteschi.

Chiuderà poi la rassegna domenica 22 novembre tutta la dolcezza del mandolino classico, ospite il celebre mandolinista Francesco Mammola che, accompagnato dall’Ensemble Benedetto Marcello, condurrà gli ascoltatori in un bellissimo percorso musicale dalla musica barocca a quella classica e che metterà in risalto le doti cantabili e virtuosistiche del mandolino classico.

Tre domeniche pomeriggio autunnali dunque assolutamente da non perdere quelle del Festival Music & Wine, al termine delle quali vi sarà la possibilità di cenare in compagnia degli artisti nel ristorante dell’hotel al prezzo speciale di € 25.

Da quest’anno inoltre per ogni appuntamento del festival verranno selezionati (a cura dell’Associazione “Rosae Maris”) tre vini del territorio pensati per dialogare con la musica ed accompagnarne emozioni, atmosfere e sfumature. E alla fine di ciascun concerto il gioco continuerà: le bottiglie presentate verranno sorteggiate tra il pubblico.

Ancora una volta quindi il Festival Music & Wine offrirà l’occasione agli ascoltatori di trascorrere una domenica pomeriggio tra relax, musica e gusto.

L’ingresso ai concerti è gratuito su prenotazione e il dettaglio dei programmi degli spettacoli può essere scaricato dal sito del festival www.musicwinefestival.it mentre per le prenotazioni e le informazioni si può chiamare o inviare un Whatsapp al numero 333 9905662 degli Amici del Quartetto o scrivere una email all’indirizzo [email protected].