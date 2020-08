Il Festival della letteratura resistente chiude all’insegna della creatività: due giorni di laboratori per bambini

PITIGLIANO – Saranno ancora una volta i bambini ad animare con le loro creazioni e la loro fantasia il fine settimana che chiude il XIX Festival internazionale di letteratura resistente a Pitigliano.

A loro Marcello Baraghini, fondatore di Stampa alternativa e Strade bianche, ha dedicato l’ultimo laboratorio creativo e teatrale “La mia casa in spalla” con costruzioni in materiale di recupero e cartapesta, che sarà riproposto anche sabato 29 e domenica 30 agosto.

Il laboratorio, condotto da Matteo Raciti, giovane artista siciliano che ha trionfato con le sue opere nelle precedenti edizioni del Carnevale di Viareggio, e dall’attrice di teatro contemporaneo Chiara Gistri, prende spunto dalla “Filastrocca della lumaca”, il secondo volume della collana “I piccolissimi” di Strade bianche di Stampa alternativa, destinato a bambine e bambini che ancora non sanno leggere.

La filastrocca, scritta da Daniela Piretti e illustrata da Jana Magro, fa riferimento alla casa-guscio come mezzo di protezione e di accoglienza: dopo una breve rappresentazione della storia, messa in scena dai conduttori dell’atelier, i bambini realizzano piccole casette in cartapesta, unendo l’attività manuale di realizzazione dell’oggetto a quella teatrale della sua messa in scena.

Con le loro opere, durante la parata finale in programma domenica 30 agosto alle 18, che si svolgerà in sicurezza e nel pieno rispetto delle normative di distanziamento, tutti i bambini e le bambine invaderanno le vie del centro storico di Pitigliano, condividendo ciò che hanno creato e coinvolgendo il pubblico nel loro gioco-scoperta, accompagnati dalla musica in un’atmosfera di festa e allegria.

Per la partecipazione al laboratorio è consigliata la prenotazione.

Info: Daniela Piretti 328 4111682 – 0564 615317 – Strade Bianche www.stradebianchelibri.com

Il Festival ha il patrocinio del Comune di Pitigliano e della Proloco L’Orso.