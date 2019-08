Il Ferragosto del Disco Village-Baluba è “24mila baci di puro divertimento”

FOLLONICA – L’evento “24mila baci di puro divertimento” riscalda la notte di Ferragosto al Disco Village-Baluba. La serata più calda dell’estate è affidata a dj Marco Bresciani che, come sempre, regalerà agli ospiti della discoteca ore indimenticabili con la musica di ieri e di oggi.

Il capitano con il suo repertorio sa far divertire tutti, adulti e giovanissimi: il menù delle sue serate è fatto da successi del passato che tutti conoscono e hit del momento, in un mix perfetto che fa ballare e cantare. Il locale come sempre si animerà grazie anche alla voce di dj Marco Bresciani che accompagna sempre la musica con i suoi racconti fantastici.

L’appuntamento è quindi giovedì 15 agosto dalle 23.30 al Disco Village-Baluba in via Sanzio a Follonica. Info e prenotazione tavoli: 331.9114998. Aperto tutti i giovedì, ingresso 10 euro con drink.