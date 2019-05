“Il Fantasma dell’Opera”: il Liceo musicale va in scena al Teatro Moderno

GROSSETO – A conclusione di un intenso percorso formativo, che ha visto gli studenti partecipi a gran parte delle attività istituzionali della città, lunedì 3 giugno alle 20:30 le classi del Liceo musicale del Polo Bianciardi presenteranno il lavoro realizzato durante la seconda parte dell’anno scolastico al Teatro Moderno.

Saranno proposti brani preparati durante i laboratori di musica di insieme, sotto la guida dei docenti Giuliano Adorno, Lorenza Baudo, Alessio Cercignani, Jana Theresa Hildebrandt, Renza Paola Landini, Gloria Mazzi, Massimo Merone, Tamara Pintus, Francesco Santoro, durante le lezioni di percussioni di Fausto Ruggeri e nel corso dei seminari di improvvisazione coordinati da Riccardo Guazzini. Gli alunni del Liceo musicale si esibiranno sia in piccoli ensemble vocali e/o strumentali, sia in formazioni orchestrali, sia in formazioni corali a cappella o con l’accompagnamento strumentale, eseguendo brani di vari stili e generi.

La parte centrale della serata sarà dedicata all’esecuzione in forma di concerto di una selezione di brani tratti dal musical “Il Fantasma dell’Opera” di Andrew Lloyd Webber, che vedrà la partecipazione straordinaria di Luca Velletri, doppiatore e cantante di grandi produzioni nazionali, che ha prestato la sua voce anche nella registrazione della versione italiana dell’omonimo film diretto da Joel Schumacher.

La serata è a ingresso libero. L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza.